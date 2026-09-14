Skrajne emocje po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"! Englert i Kuna zachwycone, a inni we łzach

Sukces Englertówny i Kuny

"Taniec z Gwiazdami" wywołuje wiele emocji. Uczestnicy poświęcają wiele wysiłku w walce o Kryształową Kulę, dlatego też każdy sukces bardzo cieszy, a porażka przynosi smutek. Dało się to zauważyć już chwilę po zakończeniu drugiego odcinka show Polsatu. Fotoreporterzy uchwycili uczestników w momencie opuszczania studia. Najbardziej radosne były Helena Englert i Izabela Kuna. Nie bez powodu, bo to ich występy były najbardziej chwalone przez jurorów. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakównej po zakończeniu nagrań zrzuciła balową suknię i w dresach opuściła studio w towarzystwie bliskich. Uśmiechnięta Kuna szybko wsiadła w auto i odjechała do domu.

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Monika Borzym miała misję w programie TzG. Odpadła, ale cieszy się z jednego

Oni wypadli najgorzej

Ubiegła niedziela nie była pomyślna dla Moniki Borzym, która odpadła z programu jako pierwsza i opuściła studio ze smutną miną i bukietem kwiatów. Jej taneczny partner Michał Kassin mógł liczyć na wsparcie ukochanego. Z budynku wyszedł w towarzystwie życiowego partnera, Kacpra Drzymały. Trzymali się za ręce i obejmowali. Pocieszenia potrzebowała również Joanna Jędrzejczyk. Sportsmenka wyszła zapłakana, a powodem prawdopodobnie był fakt, że znalazła się w strefie zagrożonej.

Mandaryna nie zachwyciła jurorów

Odcinek był słodko-gorzki dla Mandaryny. Wykonawczyni hitu „Ev'ry Night” nie zachwyciła walcem. Iwona Pavlović dała jej tylko 4 punkty, co może być zaskoczeniem. Udało się jej jednak uniknąć eliminacji, z czego bardzo się cieszyła. Na zdjęciach można zobaczyć, że razem z partnerem - Krystianem Rzymkiewiczem - postanowili nie przejmować się małą porażką.

Zdjęcia można zobaczyć w galerii.