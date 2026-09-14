Krzysztof Kwiatkowski zaskoczył Sarę Janicką. Tancerka zdradziła, jaki jest naprawdę

Kwiatkowski zaskoczył Sarę Janicką. Tancerka zdradziła, jaki jest naprawdę

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla celebrytów ogromne wyzwanie. Wielogodzinne treningi, wymagające choreografie, stres przed występem i presja związana z ocenami jurorów potrafią dać się we znaki. W takiej sytuacji ogromne znaczenie ma również relacja między gwiazdą a jej tanecznym partnerem.

Sara Janicka ma jednak powody do zadowolenia. Jej partner, Krzysztof Kwiatkowski, najwyraźniej okazał się uczniem, którego można sobie tylko wymarzyć. Tancerka nie szczędzi mu komplementów i przyznaje, że sama nie spodziewała się, że współpraca będzie wyglądała właśnie tak.

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Sara Janicka o Krzysztofie Kwiatkowskim. Padły wielkie komplementy!

Sara Janicka mówi o Krzysztofie Kwiatkowskim w samych superlatywach. Tancerka podkreśla nie tylko jego zaangażowanie, ale przede wszystkim charakter. Jej zdaniem aktor jest niezwykle pokorny, pracowity i cały czas chce się rozwijać.

I ja mam takiego wspaniałego, takiego wspaniałego ucznia, który, Boże Święty, jest wspaniałym człowiekiem - zachwyca się Sara Janicka.

To jednak dopiero początek jej pochwał. Tancerka zwraca uwagę na coś, co w przypadku uczestników "Tańca z Gwiazdami" nie zawsze jest oczywiste. Kwiatkowski nie czeka wyłącznie na wskazówki swojej partnerki. Sam przykłada się do pracy i angażuje się w treningi.

I jest w ogóle takim... To ile ty masz, Krzysiek, w sobie w ogóle pokory. Nie musisz jej tyle mieć, naprawdę - mówiła w "Super Expressie" Janicka.

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Zdaniem tancerki właśnie ta pokora jest jedną z największych zalet Kwiatkowskiego. Aktor ma słuchać wskazówek, wyciągać wnioski i konsekwentnie pracować nad kolejnymi elementami choreografii. Nie ogranicza się przy tym do tego, co musi zrobić podczas wspólnego treningu. Sara zdradziła, że Krzysztof sam trenuje i przygotowuje się do zajęć.

On cały czas słucha, chce, trenuje sam, rozgrzewa się - wyliczała.

Takie podejście może robić wrażenie, szczególnie że udział w programie wymaga od gwiazd ogromnej dyscypliny. Nie każdy uczestnik od początku potrafi odnaleźć się w świecie tańca i podporządkować codzienność wymagającym treningom. Kwiatkowski najwyraźniej nie zamierza jednak szukać wymówek.

Dla Janickiej jest to tym większe zaskoczenie, że przed rozpoczęciem tej edycji nie wiedziała, czego może spodziewać się po swoim partnerze.

Ja naprawdę nie wiedziałam, zaczynając tę edycję - przyznała w rozmowie z nami.

Rozmawiała Julita Buczek

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