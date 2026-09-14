Iza Kuna przeklęła na antenie Polsatu. "Czekamy na konsekwencje"

Kuna przeklęła na żywo. Czy Polsat wyciągnie konsekwencje? Padła jasna odpowiedź

Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom nie tylko emocji na parkiecie. Iza Kuna, która po raz pierwszy mierzy się z tanecznym wyzwaniem, znalazła się również w centrum uwagi za sprawą swojego języka. Aktorka w trakcie programu rzuciła przekleństwo, które nie umknęło uwadze widzów. W sieci szybko pojawiły się komentarze dotyczące jej zachowania, a następnie informacje, że sprawa została zgłoszona do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy Kuna musi teraz liczyć się z konsekwencjami?

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Kuna rzuciła mięsem na antenie. Tak zareagował Polsat!

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Iza Kuna została zapytana wprost o to, czy po swoim występie odbyła już rozmowę z przedstawicielami Polsatu. Jej odpowiedź była krótka, ale wymowna.

Wiesz co, no czekamy na konsekwencje - stwierdziła Kuna.

Wygląda więc na to, że na razie żadnej "pogadanki" ze stacją nie było. Aktorka nie ukrywa jednak, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej słowa mogły wzbudzić zainteresowanie. Sprawa zrobiła się jeszcze bardziej medialna, gdy w sieci pojawiła się informacja o zgłoszeniu przekleństwa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kuna została więc zapytana, czy dotarły już do niej jakiekolwiek sygnały w tej sprawie.

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Zobaczymy, czas pokaże. Jestem gotowa. Przyjmuję to z otwartą przyłbicą. Zawsze płacę swoje rachunki - odpowiedziała bez chwili zawahania.

Aktorka nie wyglądała przy tym na szczególnie przejętą sytuacją. Wręcz przeciwnie - jej wypowiedź pokazuje, że jest świadoma możliwych konsekwencji i zamierza stawić im czoła. Na razie jednak pozostaje czekać nam rozwój wydarzeń. Kuna może mieć nadzieję, że cała sprawa zakończy się jedynie medialnym zamieszaniem, ale ostatecznie to stacja i odpowiednie instytucje mogą zdecydować, czy jej zachowanie wymaga reakcji.

Rozmawiała Julita Buczek

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