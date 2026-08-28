Mało kto wiedział, że Izabela Kuna pracowała w Polsacie. Nie uwierzycie w jakiej roli!

Izabela Kuna jest jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Aktorka uległa namowom i w końcu spróbuje swoich sił w tym popularnym show. Jej profesjonalnym partnerem jest Michał Bartkiewicz, który daje jej na sali treningowej niezły wycisk.

W przerwie od ćwiczenia przed pierwszym odcinkiem Kuna znalazła chwilę, by opowiedzieć "Super Expressowi" o swojej współpracy z Polsatem jako... pogodynka. To było 30 lat temu!

Izabela Kuna trenuje do "Tańca z Gwiazdami"

Jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek jest znana widzom już od ponad trzech dekad. Izabela Kuna ukończyła studia na słynnej "filmówce" w Łodzi w 1993 roku. Sama ma na koncie wiele sukcesów i do dziś jest rozchwytywana przez produkcję rozmaitych filmów czy seriali, ale wiedzą dzieli się też z młodymi adeptami aktorstwa. Po latach plotek wygospodarowała czas, by przyjąć zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" i aktualnie ćwiczy do występu w pierwszym odcinku. Transmisja na żywo już 6 września.

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Aktorka była pogodynką Polsatu. Minęły już trzy dekady

Izabela Kuna nigdy nie ukrywała, że początki jej zawodowej ścieżki nie były łatwe. Z przyczyn ekonomicznych w latach 90. wyemigrowała do Norwegii, gdzie podejmowała się prac zupełnie niezwiązanych z aktorstwem. Podczas jednego z treningów do "Tańca z Gwiazdami" gwiazda wróciła jednak wspomnieniami do swoich pierwszych występów w telewizji, a dokładnie - na antenie Polsatu. W rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu" zauważyła, że od jej pracy jako prezenterka pogody minęły już trzy dekady.

- Cała Polska to wie, oczywiście. To było trzydzieści lat temu - powiedziała Kuna.

Aktorka była pogodynką w Polsacie w 1996 roku. Jak nie ukrywa, nie miała niezbędnej wiedzy meteorologicznej, ale tego typu braki udawało jej się nadrabiać dzięki aktorskim umiejętnościom.

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Kuna wspomina: "byłam wtedy w ciąży"

Kariera Izabeli Kuny jako pogodynki nie trwała długo. Aktorka spodziewała się akurat dziecka. Jej córka, Nadia, urodziła się jeszcze w 1996 roku, dlatego gwiazda musiała szybko zrezygnować z prezentowania pogody. Dla "SE" wspomniała, jaki strój wybierała, gdy miała pojawić się na antenie.

- Jeśli znajdziecie materiały - a takie istnieją - zobaczycie, że byłam prawie w takiej spódniczce albo sukience. Chyba miałam długi rękaw, ale sukienka była krótka. Byłam wtedy w ciąży z moją córką i tak prezentowałam pogodę. [...] Mówiłam, że w Olsztynie będzie dzisiaj dwadzieścia pięć stopni, wiatr będzie słaby i zmienny, a ciśnienie w Tomaszowie spadnie - opowiedziała aktorka.

Wiedzieliście, że Iza Kuna była polsatowską pogodynką 30 lat temu? Teraz wraca do stacji, ale w całkiem innym wydaniu.

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