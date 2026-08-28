Paddy Kelly kiedyś był uwielbiany. Co się z nim stało? Wciąż śpiewa! Tak teraz wygląda

Michael Patrick Kelly przeżył załamanie nerwowe

Michael Patrick Kelly jako nastolatek z charakterystycznymi, niesamowicie długimi włosami rozkochiwał w sobie miliony fanek, a jego głos prowadził zespół Kelly Family na same szczyty list przebojów. Krążek z hitem "An Angel" sprzedał się w samej Europie w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy, zdobywając status wielokrotnej platyny. Ogromna sława, nieustanna presja i życie w świetle reflektorów miały jednak swoją mroczną cenę.

Artysta przeszedł głębokie załamanie nerwowe, które niemal doprowadziło do tragedii. Pewnego wieczoru chciał wyskoczyć przez okno, ale usłyszał wewnatrz siebie głosy i uznał to za znak od Boga. Ocalenie odnalazł w duchowości - na kilka lat całkowicie wycofał się z show-biznesu i poszedł do klasztoru, zostając mnichem. Ta izolacja i cisza pozwoliły mu się podnieść.

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Wrócił do śpiewania, wystąpi w Polsce

Po 6 latach we francuskim klasztorze Michael Patrick Kelly powrócił mocniejszy niż kiedykolwiek, ponownie zrobił się niesamowicie sławny, a jako solista samodzielnie zapełnia stadiony. 30 sierpnia 2026 roku ten niezwykły artysta znów zawita do Polski. Wystąpi na Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Jego obecność wywołuje gigantyczne poruszenie wśród polskich fanów, którzy doskonale pamiętają jego wcześniejsze występy w naszym kraju. Kelly do Polski wraca regularnie!

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Występ Michaela Patricka Kelly'ego podczas koncertu Przebój Lata Radia ZET i Polsatu zaplanowano na sam koniec lata. Wokół show artysty krążą elektryzujące plotki. Ma bowiem zaprezentować polskiej publiczności swój zupełnie nowy utwór stworzony we współpracy z legendarną brytyjską formacją Take That. Brytyjski boysband również jest jedną z głównych gwiazd kieleckiego festiwalu. Koncert na żywo pokaże Telewizja Polsat.

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The Kelly Family w latach 90. podbijali Europę. Co stało się z popularnym zespołem? Jak dziś wyglądają członkowie muzycznej rodziny i co robią?

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