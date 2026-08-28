Zbigniew Hołdys nie gryzł się w język w sprawie Skolima! Poszło o występ "Króla Latino" u Karola Nawrockiego

Dziś już raczej ciężko o osobę, która nie kojarzyłaby Skolima. Konrad Skolimowski, bo tak naprawdę się nazywa, debiutował już ponad dekadę temu, początkowo spełniając się jako aktor. Pojawiał się w takich produkcjach, jak Na dobre i na złe, O mnie się nie martw czy Dziewczyny ze Lwowa. Największą rozpoznawalność zaś przyniosła mu rola w serialu Barwy szczęścia, w którym wciela się w postać Patryka Jezierskiego.

Już w 2017 roku Skolimowski zaczął próbować swoich sił także w muzyce, przełomem stał się dla niego rok 2022, kiedy to ukazał się numer Wyglądasz idealnie, który obecnie cieszy się już statusem hitu. Od tamtej pory popularność Skolima tylko rośnie, a koncerty "Króla Latino" przyciągają tłumy.

SKOLIM ZAGRA U PREZYDENTA NAWROCKIEGO!

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Nie wszystkim jednak przypadła do gustu muzyczna działalność Skolima. W dużej mierze ma to związek z dość odważnymi tekstami utworów, które śpiewa i faktem, iż dużą część jego widowni stanowią dzieci. Sporym echem odbił się koncert, podczas którego wokalista śpiewał swoje kawałki otoczony właśnie małoletnią widownią.

Skolim zaśpiewa na wydarzeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Komentuje Zbigniew Hołdys!

Kolejne kontrowersje wokół Skolima pojawiły się, gdy okazało się, że wystąpi on na wydarzeniu Przyszłość.pl w Juracie, które sygnowane jest przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Informacja ta nie spodobała się nie tylko części rodzimej sceny politycznej, ale także muzycznej, wyraz czemu dał chociażby Zbigniew Hołdys.

Legendarny muzyk, współzałożyciel grupy Perfect, zamieścił niezwykle ostry wpis na swoim koncie na portalu "X". Artysta nie przebierał w słowach, również zwracając uwagę na wartość tekstową kawałków, które wykonuje Skolim:

Program campusu Nawrockiego w Juracie ma adekwatny poziom: wystąpią Skolim (co śpiewa o bzy**niu panienek na blacie), raper Kubańczyk ("Czekaj s**o, aż to j****e, będę wszędzie"), WonerS (disco polo), Lubert (z zespołu Virgin, w którym śpiewała Doda). Do tego ulubieniec Jacka Kurskiego Przemysław Babiarz, historyk Andrzej Nowak (który twierdzi, że Tusk ucieka przed Nawrockim) i właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski - napisał na "X" Zbigniew Hołdys.

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