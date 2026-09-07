Rafał Maserak zachwycony Izą Kuną. Tak o niej mówi! "Kocham"

Maserak oszalał na punkcie Izy Kuny. Padło mocne wyznanie

Rafał Maserak od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Tańca z Gwiazdami". Najpierw podbijał parkiet jako zawodowy tancerz, a dziś ocenia uczestników programu jako juror. W najnowszej edycji szczególną uwagę widzów przyciąga Izabela Kuna, która po raz pierwszy zdecydowała się sprawdzić swoje siły w tanecznym show. Aktorka od początku wzbudza ogromne emocje, a jej udział w programie jest jednym z najgłośniejszych tematów tej edycji.

Maserak nie ukrywa, że ma do niej szczególny stosunek. W rozmowie z "Super Expressem" zdobył się bowiem na bardzo osobiste wyznanie. Zapytany o Izę Kunę powiedział krótko i bez ogródek: "Kocham Izę Kunę". Takie słowa z ust jurora mogą rozgrzać wyobraźnię widzów. Czy Maserakowi chodziło o sympatię, podziw czy ogromną zawodową życzliwość wobec aktorki? Jedno jest pewne - juror nie miał problemu, żeby powiedzieć o swoich uczuciach wprost.

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Rafał Maserak o Izie Kunie: "Kocham ją". Padły bardzo ciepłe słowa

Aktorka w pierwszym odcinku zatańczyła cha-chę w parze z Michałem Bartkiewiczem. Ich występ został oceniony na 23 punkty. Maserak przyznał jej 6 punktów, zwracając jednocześnie uwagę na jej charakter i energię. Kuna już wcześniej podkreślała, że ntraktuje program jako nowe doświadczenie i wyzwanie. Nic więc dziwnego, że jej obecność na parkiecie od początku budzi zainteresowanie. Tym bardziej że aktorka przez lata kojarzona była przede wszystkim z ambitnymi rolami filmowymi i serialowymi, a teraz pokazuje widzom zupełnie inną twarz.

Wyznanie Rafała Maseraka z pewnością będzie szeroko komentowane. Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" muszą bowiem zachowywać profesjonalizm i oceniać uczestników przede wszystkim za ich taneczne umiejętności, jednak poza punktacją pojawiają się również emocje, sympatie i osobiste relacje.

Kocham, kocham, kocham panią Izabelę Kunę. Przede wszystkim, no oczywiście za jej kunszt aktorski, ale też za jej charakter, za jej sposób też zachowywania się. Już tu powiedziałem w programie, za podejście do tancerzy. Ja tylko słyszę od naszych tancerzy, że po prostu dba o nich jak mama na salach, przynosi im jedzenie, cały czas ich wspiera. Ja wiem, jaka to jest ciężka praca dla tancerzy i cieszę się, że tak docenia i dba o tych naszych młodych, nowych, wspaniałych artystów - mówi nam Rafał Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

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