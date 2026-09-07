Rafał Maserak zachwycony Izą Kuną. Tak o niej mówi! "Kocham"

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-07 7:46

Rafał Maserak zdobył się na zaskakujące wyznanie! Juror "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z "Super Expressem" powiedział wprost, że kocha Izę Kunę. Te słowa mogą mocno zaskoczyć, zwłaszcza że aktorka dopiero co zadebiutowała na parkiecie tanecznego show. Co dokładnie miał na myśli Maserak?

Maserak oszalał na punkcie Izy Kuny. Padło mocne wyznanie

Rafał Maserak od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Tańca z Gwiazdami". Najpierw podbijał parkiet jako zawodowy tancerz, a dziś ocenia uczestników programu jako juror. W najnowszej edycji szczególną uwagę widzów przyciąga Izabela Kuna, która po raz pierwszy zdecydowała się sprawdzić swoje siły w tanecznym show. Aktorka od początku wzbudza ogromne emocje, a jej udział w programie jest jednym z najgłośniejszych tematów tej edycji.

Maserak nie ukrywa, że ma do niej szczególny stosunek. W rozmowie z "Super Expressem" zdobył się bowiem na bardzo osobiste wyznanie. Zapytany o Izę Kunę powiedział krótko i bez ogródek: "Kocham Izę Kunę". Takie słowa z ust jurora mogą rozgrzać wyobraźnię widzów. Czy Maserakowi chodziło o sympatię, podziw czy ogromną zawodową życzliwość wobec aktorki? Jedno jest pewne - juror nie miał problemu, żeby powiedzieć o swoich uczuciach wprost.

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Rafał Maserak o Izie Kunie: "Kocham ją". Padły bardzo ciepłe słowa

Aktorka w pierwszym odcinku zatańczyła cha-chę w parze z Michałem Bartkiewiczem. Ich występ został oceniony na 23 punkty. Maserak przyznał jej 6 punktów, zwracając jednocześnie uwagę na jej charakter i energię. Kuna już wcześniej podkreślała, że ntraktuje program jako nowe doświadczenie i wyzwanie. Nic więc dziwnego, że jej obecność na parkiecie od początku budzi zainteresowanie. Tym bardziej że aktorka przez lata kojarzona była przede wszystkim z ambitnymi rolami filmowymi i serialowymi, a teraz pokazuje widzom zupełnie inną twarz.

Wyznanie Rafała Maseraka z pewnością będzie szeroko komentowane. Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" muszą bowiem zachowywać profesjonalizm i oceniać uczestników przede wszystkim za ich taneczne umiejętności, jednak poza punktacją pojawiają się również emocje, sympatie i osobiste relacje.

Kocham, kocham, kocham panią Izabelę Kunę. Przede wszystkim, no oczywiście za jej kunszt aktorski, ale też za jej charakter, za jej sposób też zachowywania się. Już tu powiedziałem w programie, za podejście do tancerzy. Ja tylko słyszę od naszych tancerzy, że po prostu dba o nich jak mama na salach, przynosi im jedzenie, cały czas ich wspiera. Ja wiem, jaka to jest ciężka praca dla tancerzy i cieszę się, że tak docenia i dba o tych naszych młodych, nowych, wspaniałych artystów - mówi nam Rafał Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

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Rafał Maserak obok zdjęcia Izy Kuny i Michała Bartkiewicza. O wyznaniu jurora przeczytasz na SE.
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IZABELA KUNA
TANIEC Z GWIAZDAMI
RAFAŁ MASERAK