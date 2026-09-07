Mamy prywatne zdjęcia Magdy Gessler! Tak szalała z mężem na weselu. Balowała do rana

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-09-07 5:17

Rodzina jest dla niej najważniejsza, a do grona najbliższych Magdy Gessler od 23 lat należy również pasierb Waldemar, na którego ślubie właśnie doskonale się bawiła. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" szalała na parkiecie do białego rana. "Super Express" podejrzał rodzinną imprezę królowej TVN-u.

Magda Gessler na ślubie i weselu pasierba 

Magda Gessler jest bardzo blisko związana z dziećmi swojego męża Waldemara. Dlatego też oczywistym było, że nie może jej zabraknąć na ślubie jego syna. Waldemar junior i jego wybranka Oliwia, którzy na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, "tak" postanowili powiedzieć sobie Polsce. Ślub ekumeniczny i przyjęcie weselne odbyło się w miniony weekend pod Wrocławiem, w jednym z tamtejszych zamków. Jak dowiedział się "Super Express" zakochani wybrali to miejsce ze względu na sentyment. To właśnie we Wrocławiu poznali się na studiach medycznych.

Oliwia jest cenionym dermatologiem, a Waldemar świetnym dentystą 

- mówi nam Magda Gessler, która ze wzruszeniem przyglądała się zakochanym. 

Od 23 lat tworzymy rodzinę. Waldek jest dla mnie bardzo bliski

- dodaje. Bliski jest również dla Lary Gessler, która wraz z mężem Piotrem również była obecna na tym wyjątkowym ślubie, który odbył się w przepięknej scenerii.

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Szalała na parkiecie do białego rana

Po wzruszającej ceremonii wszyscy udali się na salę weselną, na której serwowano gościom same pyszności. Na stole pojawiło się carpaccio ze szparagami i dojrzewającym serem, rosół z kołdunami, krem z warzyw sezonowych, okoń morski, kaczka z jabłkiem czy wolno pieczona polędwica wieprzowa. Nie zabrakło również słodkości. A na poprawinach zjawiły się także pyszności ze Słodko Słonego. Impreza była tak udana, że Magda Gessler niemalże nie schodziła z parkietu. Do tańca co chwilę porywał ją mąż, pan młody oraz zięć. Wesele zamknęła Lara, która w towarzystwie Oliwii i pozostałych gości zamknęła przyjęcie. A na samym końcu panna młoda tańczyła na stole.

Magda Gessler w gustownej stylizacji

Nie od dziś wiadomo, że Magda Gessler to kobieta, która lubi zachwycać. Nie inaczej było podczas rodzinnej uroczystości. Królowa TVN postawiła na długą, kolorową suknię z dominującym żółtym i błękitnym kolorem. Kreacja pochodzi od Camilla With Love, luksusowej australijskiej marki, którą gwiazda od lat jest miłośniczką. Natomiast o dodatki zadbała polska marka MMC. Królowa TVN-u wyglądała zachwycająco. 

Młodej parze życzymy dużo miłości!

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Koniecznie zobacz galerię ze zdjęciami ze ślubu i wesela. 

Magda Gessler z mężem na ślubie pasierba. Na miniaturach taniec młodej pary i portret gwiazdy. Szczegóły na SE.
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Magda Gessler szaleje na weselu
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LARA GESSLER
Magda Gessler
KUCHENNE REWOLUCJE