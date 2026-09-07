Mamy prywatne zdjęcia Magdy Gessler! Tak szalała z mężem na weselu. Balowała do rana

Magda Gessler na ślubie i weselu pasierba

Magda Gessler jest bardzo blisko związana z dziećmi swojego męża Waldemara. Dlatego też oczywistym było, że nie może jej zabraknąć na ślubie jego syna. Waldemar junior i jego wybranka Oliwia, którzy na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, "tak" postanowili powiedzieć sobie Polsce. Ślub ekumeniczny i przyjęcie weselne odbyło się w miniony weekend pod Wrocławiem, w jednym z tamtejszych zamków. Jak dowiedział się "Super Express" zakochani wybrali to miejsce ze względu na sentyment. To właśnie we Wrocławiu poznali się na studiach medycznych.

Oliwia jest cenionym dermatologiem, a Waldemar świetnym dentystą

- mówi nam Magda Gessler, która ze wzruszeniem przyglądała się zakochanym.

Od 23 lat tworzymy rodzinę. Waldek jest dla mnie bardzo bliski

- dodaje. Bliski jest również dla Lary Gessler, która wraz z mężem Piotrem również była obecna na tym wyjątkowym ślubie, który odbył się w przepięknej scenerii.

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Szalała na parkiecie do białego rana

Po wzruszającej ceremonii wszyscy udali się na salę weselną, na której serwowano gościom same pyszności. Na stole pojawiło się carpaccio ze szparagami i dojrzewającym serem, rosół z kołdunami, krem z warzyw sezonowych, okoń morski, kaczka z jabłkiem czy wolno pieczona polędwica wieprzowa. Nie zabrakło również słodkości. A na poprawinach zjawiły się także pyszności ze Słodko Słonego. Impreza była tak udana, że Magda Gessler niemalże nie schodziła z parkietu. Do tańca co chwilę porywał ją mąż, pan młody oraz zięć. Wesele zamknęła Lara, która w towarzystwie Oliwii i pozostałych gości zamknęła przyjęcie. A na samym końcu panna młoda tańczyła na stole.

Magda Gessler w gustownej stylizacji

Nie od dziś wiadomo, że Magda Gessler to kobieta, która lubi zachwycać. Nie inaczej było podczas rodzinnej uroczystości. Królowa TVN postawiła na długą, kolorową suknię z dominującym żółtym i błękitnym kolorem. Kreacja pochodzi od Camilla With Love, luksusowej australijskiej marki, którą gwiazda od lat jest miłośniczką. Natomiast o dodatki zadbała polska marka MMC. Królowa TVN-u wyglądała zachwycająco.

Młodej parze życzymy dużo miłości!

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Koniecznie zobacz galerię ze zdjęciami ze ślubu i wesela.

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