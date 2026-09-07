Zasypali Stana Borysa prezentami na 85. urodziny. Niedawno zmagał się z problemami zdrowotnymi

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
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2026-09-07 5:15

Stan Borys to jeden z wybitniejszych polskich artystów. Nic dziwnego, że na jego 85. urodziny zjechali przyjaciele z całego świata, ale również wybitne polskie osobistości jak Jak Englert czy Urszula Dudziak. Zasypali go prezentami. Aż 8 osób musiało je nieść do bagażników aut. Mamy ZDJĘCIA

Kim jest Stan Borys? 

Stan Borys, właściwie Stanisław Guzek, to legenda polskiej estrady - wokalista, kompozytor, aktor i poeta, wyróżniający się charakterystycznym, potężnym głosem. Popularność zdobył w latach 60. XX wieku jako współzałożyciel zespołu Blackout, a następnie wokalista grupy Bizony.

Jako artysta solowy stworzył wiele utworów, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Jednym z najważniejszych momentów jego kariery było wykonanie "Jaskółki uwięzionej". W 1973 roku otrzymał za ten utwór Nagrodę Dziennikarzy na festiwalu w Opolu, a następnie I nagrodę i Bursztynowego Słowika w Sopocie. W jego dorobku znalazły się także takie przeboje jak "Anna", "To ziemia", "Ikona", "Spacer dziką plażą" czy "Studnia bez wody".

W 1975 roku, u szczytu popularności w Polsce, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji nadal koncertował i rozwijał działalność artystyczną, angażując się również w projekty teatralne, radiowe i poetyckie. Przez lata łączył muzykę z aktorstwem i poezją, pozostając artystą rozpoznawalnym dzięki niezwykłej ekspresji scenicznej i charakterystycznemu głosowi.

W ostatnich latach Stan Borys zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W lutym 2019 roku przeszedł udar niedokrwienny mózgu, po którym wymagał długotrwałej rehabilitacji. Pojawiły się również poważne problemy ze wzrokiem, wymagające operacji oka. W 2021 roku artysta przeszedł zawał serca. W kolejnych latach lekarze wykryli u niego także zmiany nowotworowe skóry, które wymagały zabiegów chirurgicznych.

Mimo tych trudnych doświadczeń Stan Borys nie rezygnuje z walki o sprawność i dalszą aktywność artystyczną. W powrocie do zdrowia wspiera go partnerka Anna Maleady, która od lat towarzyszy mu w leczeniu i rehabilitacji.

Stan Borys szczerze o powrocie do pracy: Mój głos jeszcze śpi I #HOT

Zmagał się z problemami zdrowotnymi. Teraz Stan Borys miał huczne urodziny 

85. urodziny Stana Borysa odbyły się w Teatrze Sabat (należący do Małgorzaty Potockiej). Razem z nim na scenie pojawił się jego ukochana żona z psami. A na widowni? Same sławy jak m.in. Jan Englert z Beatą Ścibakówną, Natalia Kukulska, Urszula Dudziak i Jan Pietrzak z żoną. Jak zaznaczono, urodziny artysty postanowili uczcić też jego znajomi ze Stanów Zjednoczonych.

Był wielki tort, ale "największą atrakcją" okazały się prezenty. Było ich aż tyle, że 8 osób musiało je nosić do samochodów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak wyglądały huczne 85. urodziny Stana Borysa! 

Stan Borys świętuje 85. urodziny w otoczeniu gości. O szczegółach hucznej imprezy przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 37
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STAN BORYS