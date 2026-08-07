Testowaliśmy jedzenie w nowej restauracji Magdy Gessler! Sprawdź z nami co serwuje i za jaką cenę

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-08-07 15:59

Kiedy Magda Gessler pojawiła się na otwarciu swojej nowej restauracji Natura, wewnątrz natychmiast zaroiło się od gości. Ludzie godzinami czekali na wolny stolik, by móc spróbować dań jej autorstwa. "Super Express" również tam był i z czystym sumieniem potwierdzamy – to była prawdziwa uczta dla podniebienia!

Odkrywamy dania w nowej restauracji Magdy Gessler

Magda Gessler otwiera nową restaurację w Kluszkowcach nad Jeziorem Czorsztyńskim. Piękną naturę udało jej się przenieść do wnętrza lokalu, dzięki ogromnym oknom od podłogi do sufitu, które likwidują optyczną barierę i wpuszczają piękne widoki do środka. "Super Express" miał przyjemność pojawić się na otwarciu Natury, które miało miejsce w sobotę - 31 lipca. Tę kulinarną przygodę rozpoczęliśmy od przystawek, które od razu zawiesiły wysoko poprzeczkę. Leśne grzyby podane na gorącej, żeliwnej patelni urzekły głębią smaku. Kolejnym daniem, które trafiło na nasz stół był żurek z zaskakującym, chrupiącym z zewnątrz, a rozpływającym się w środku jajkiem. Tradycyjnym, a zarazem zaskakującym podhalańskim daniem, które widnieje w karcie są szpecle z dodatkiem owczego serca, kurkami i prażoną kaszą gryczaną. Spróbowaliśmy również schabowego, który zaskoczył nas wielkością i swoją chrupiącą panierką. Naszą kulinarną przygodę zamknęliśmy słodkim akcentem. Tutejsze desery były prawdziwą poezją smaku, której nie da się opisać słowami.

Restauracja otwiera się dla gości już w najbliższy wtorek, 11 sierpnia. 

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Manu i ceny w restauracji Natura

Leśne grzyby: rozmaryn, czosnek, pokryte płatkami parmigiano reggiano, podane na żeliwnej patelni - 59 zł

Moskale Piotra jedyne takie - prosto z blachy: śledź bałtycki, crème fraiche, szara reneta zapiekana z miodem tymiankowym, koper, seler naciowy, dressing gorczycowo-lubczykowy - 49 zł

Prawdziwy żur na żytnim zakwasie z chrupiącym jajkiem na maślance i borowikach - 36 zł

Podhalańskie szpecle z chmurką niebiańską z owczego serca, kurki, popcorn z kaszy gryczanej,  suszone owoce czarnego bzu - 59 zł

Rzeźba ze schabu dla Magdy czyli panierowany schab z kością, purée ziemniaczane, „mizeria 2.0”, koperek - 69 zł

Płatki bezy pod kwiatem czarnego bzu: kwaśna śmietana, sezonowe owoce, czarny bez - 37 zł

Ptyś z Crème pâtissière, chantilly z chałwy, syropu klonowego i kawy espresso - 39 zł

Zupa Kogel-Mogel z chmurkami waniliowymi i czerwonymi owocami prosto z ogrodu - 45 zł

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Koniecznie zobacz nasz materiał wideo.

Magda Gessler w swojej restauracji Natura. Na miniaturach dania: grzyby i desery. O menu i cenach przeczytasz na SE.
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Testowaliśmy jedzenie Magdy Gessler w nowej restauracji Natura 
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Magda Gessler