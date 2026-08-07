Testowaliśmy jedzenie w nowej restauracji Magdy Gessler! Sprawdź z nami co serwuje i za jaką cenę

Odkrywamy dania w nowej restauracji Magdy Gessler

Magda Gessler otwiera nową restaurację w Kluszkowcach nad Jeziorem Czorsztyńskim. Piękną naturę udało jej się przenieść do wnętrza lokalu, dzięki ogromnym oknom od podłogi do sufitu, które likwidują optyczną barierę i wpuszczają piękne widoki do środka. "Super Express" miał przyjemność pojawić się na otwarciu Natury, które miało miejsce w sobotę - 31 lipca. Tę kulinarną przygodę rozpoczęliśmy od przystawek, które od razu zawiesiły wysoko poprzeczkę. Leśne grzyby podane na gorącej, żeliwnej patelni urzekły głębią smaku. Kolejnym daniem, które trafiło na nasz stół był żurek z zaskakującym, chrupiącym z zewnątrz, a rozpływającym się w środku jajkiem. Tradycyjnym, a zarazem zaskakującym podhalańskim daniem, które widnieje w karcie są szpecle z dodatkiem owczego serca, kurkami i prażoną kaszą gryczaną. Spróbowaliśmy również schabowego, który zaskoczył nas wielkością i swoją chrupiącą panierką. Naszą kulinarną przygodę zamknęliśmy słodkim akcentem. Tutejsze desery były prawdziwą poezją smaku, której nie da się opisać słowami.

Restauracja otwiera się dla gości już w najbliższy wtorek, 11 sierpnia.

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Manu i ceny w restauracji Natura

Leśne grzyby: rozmaryn, czosnek, pokryte płatkami parmigiano reggiano, podane na żeliwnej patelni - 59 zł

Moskale Piotra jedyne takie - prosto z blachy: śledź bałtycki, crème fraiche, szara reneta zapiekana z miodem tymiankowym, koper, seler naciowy, dressing gorczycowo-lubczykowy - 49 zł

Prawdziwy żur na żytnim zakwasie z chrupiącym jajkiem na maślance i borowikach - 36 zł

Podhalańskie szpecle z chmurką niebiańską z owczego serca, kurki, popcorn z kaszy gryczanej, suszone owoce czarnego bzu - 59 zł

Rzeźba ze schabu dla Magdy czyli panierowany schab z kością, purée ziemniaczane, „mizeria 2.0”, koperek - 69 zł

Płatki bezy pod kwiatem czarnego bzu: kwaśna śmietana, sezonowe owoce, czarny bez - 37 zł

Ptyś z Crème pâtissière, chantilly z chałwy, syropu klonowego i kawy espresso - 39 zł

Zupa Kogel-Mogel z chmurkami waniliowymi i czerwonymi owocami prosto z ogrodu - 45 zł

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