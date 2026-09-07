Co wspólnego mają znany filmowiec i Rysiek Riedel? Nie chodzi tylko o "Skazanego na buesa"!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-07 5:55

Ryszard Riedel wciąż uznawany jest za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych polskich wokalistów. Frontman zespołu Dżem zmarł jednak przedwcześnie w wieku zaledwie 38 lat. Nieco ponad dwie dekady temu na ekrany polskich kin trafił kultowy już film o życiu wokalisty, "Skazany na bluesa". Co ciekawe, stworzył go filmowiec, którego z Riedlem łączą więzy rodzinne!

Ryszard Riedel z zespołem Dżem podczas koncertu. O artyście i filmie Jana Kidawy-Błońskiego przeczytasz na SE.
Autor: Wikimedia Commons/ Creative Commons

Można śmiało stwierdzić, że Ryszard Riedel jeszcze za życia stał się prawdziwą legendą. Pochodzący z Chorzowa, ale wychowany w Tychach, już jako młody chłopak wykazywał talenty artystyczne. Dość szybko porzucił naukę, imał się różnych prac i zajęć, jego przeznaczeniem była jednak muzyka. Śpiewał już jako 13-latek i jako nastolatek próbował swoich sił w różnych zespołach. 

Przełomem był dla niego rok 1973, kiedy to dołączył do grupy, którą dziś cała Polska zna pod nazwą Dżem. Riedel ze swoim niezwykle charakterystycznym wokalem i wielką charyzmą, która biła z każdego jego występu, stał się jedną z kluczowych składowych kolosalnego sukcesu formacji. Dżem uważa się dziś za jedną z ikon rodzimego rocka.

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Ryszard Riedel zmarł jednak w wieku zaledwie 38 lat w wyniku niewydolności serca. Już w trakcie kariery nie były tajemnicą problemy wokalisty z niezwykle poważnym uzależnieniem od substancji odurzających, przede wszystkim od heroiny. 

Wielki talent, przedwczesna śmierć i utwory, które Riedel po sobie pozostawił przyczyniły się do stworzenia wielkiej opowieści, która towarzyszy jego osobie po dziś dzień. Ta została opowiedziana, niezwykle szczerze i brutalnie, w kultowym już dziś filmie Skazany na bluesa z 2005 roku. 

Za jego reżyserię i scenariusz odpowiedzialny jest Jan Kidawa-Błoński - ceniony polski filmowiec, laureat Złotych Lwów za produkcję Różyczka. Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że film o Riedlu zrobił... członek jego rodziny!

RYSZARD RIEDEL
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Kim byli dla siebie Ryszard Riedel i Jan Kidawa-Błoński?

Filmowca i muzyka łączyły dość bliskie stosunki rodzinne - Kidawa-Błoński jest kuzynem ojca Ryszarda, choć wiekowo bliżej mu było do młodszego Riedla. Panowie za młodu wspólnie eksplorowali śląskie środowisko muzyczne.

Tym ciekawiej wypada fakt, iż Jan Kidawa-Błoński postanowił stworzyć taki film, jak Skazany na bluesa. W rozmowie z portalem Filmweb z 2005 roku filmowiec wyznał, że produkcję powołał do życia w dużej mierze dla samego siebie, chcąc opowiedzieć o rzeczywistości w której dorastał i która go ukształtowała. Kluczowy był w tym wszystkim właśnie Śląsk, realia tych terenów oraz sam okres lat 70. Były to czasy, o czym mówi w wywiadzie sam filmowiec, w którym królowała muzyka bluesowa, która, dla takich osób, jak on sam i Rysiek Riedel, stała się czymś w rodzaju "surogatem wolności. We wspomnianym wywiadzie filmowiec dodał także, że historia życia syna jego kuzyna posłużyła mu tu za świetny pretekst.

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W którym mieście urodził się Rysiek Riedel?
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