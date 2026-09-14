Patryk Vega zdradził swój sposób na wagę. Od 7 lat nie pije wody!

Patryk Vega nie ukrywa, że temat wagi od lat jest mu bardzo bliski. Reżyser przyznał, że już jako dziecko usłyszał od ojca komentarz dotyczący jego sylwetki. Później, jak mówi, przeszedł przez różnego rodzaju diety i sposoby odżywiania. Dziś znalazł własny sposób, który - według jego słów - pozwolił mu schudnąć ponad 23 kilogramy w ciągu roku.

Podobno mój ojciec pierwsze, co powiedział na mój widok, to: "Ale dlaczego on jest taki gruby?". Więc ja jakby przeszedłem przez wszystkie diety i teraz jest tak, że ja też walczę każdego dnia z głodem, żeby wagę utrzymać - opowiadał Vega.

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Vega nie zamierza jednak ukrywać szczegółów. Wręcz przeciwnie - podczas rozmowy z "Super Expressem" zdradził cały swój nietypowy jadłospis. Jednym z jego najważniejszych elementów są napoje, które zastępują mu wodę.

Następnie przeszedł do szczegółów swojej diety. I trzeba przyznać, że jego jadłospis może zaskoczyć. Reżyser twierdzi, że właśnie dzięki niemu udało mu się w tym roku zrzucić aż 23 kilogramy.

Wstaję i wypijam wino zero. Potem o 14 zjadam ciastko z ksylitolem, potem wypijam dwa piwa zero, następnie o 17 zjadam kurczaka z ryżem, potem znowu piję wino zero, potem zjadam dwa jajka i dwie kromki pieczywa z plasterkami pomidora i już do nocy znowu walę piwo zero i wino zero - wylicza nam.

Brzmi nietypowo? Vega zapewnia, że mówi całkiem serio.

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Największym zaskoczeniem może być jednak jego podejście do wody. Vega przyznał, że od kilku lat jej nie pije.

Ja w ogóle od siedmiu lat nie piję wody. Uważam, że woda jest najgorszą w ogóle zmorą człowieka - powiedział.

Jak przekonywa jego dieta zawiera źródła białka, a Vega wspomina również o suplementach i kreatynie, które stosuje w związku z treningami na siłowni. Co ciekawe, reżyser przyznał, że jadłospis stworzył sam. Nie układał go z dietetykiem, lecz z czasem modyfikował posiłki i godziny ich spożywania.

Sam to ułożyłem, modyfikowałem to oczywiście, no bo się zdarzało, że miałem zjazd energii, spadał mi ten cukier, więc musiałem sobie to poprzesuwać w taki sposób, żeby synchronizować to ze swoim organizmem - wyjaśniał "Super Expressowi".

Vega podkreśla, że choć wiele osób śmieje się z jego sposobu odżywiania, dla niego nie jest to żart. Twierdzi, że osiągane przez niego wyniki są najlepszym dowodem skuteczności jego metody.

Rozmawiała Julita Buczek

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