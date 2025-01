Poznajecie? Patryk Vega w spódnicy i z wąsem. Znów kompletnie zmienił wizerunek! Pozował z nastoletnią córką

Patryk Vega to istny kameleon. Reżyser w ciągu ostatnich 20 lat kilka razy zmieniał wizerunek i to tak skutecznie, że każda metamorfoza oznaczała jedno - nie dało się go rozpoznać. Ostatnia przemiana nie jest wyjątkiem. 48-letni Vega pojawił się na premierze swojego filmu "Putin" ubrany w spódnicę, ogolony na łyso i z małym, ale charakterystycznym wąsikiem na twarzy. Po raz pierwszy na czerwonym dywanie towarzyszyła mu córka!