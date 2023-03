Jak wyglądało pierwsze spotkanie Krupińskiej z ojcem Karpiela-Bułecki? Wiemy, co jej powiedział

Patryk Vega dał się poznać jako reżyser, którego filmy chętnie oglądane są w kinach, ale ich fabuły często miażdżone są przez krytyków oraz samych widzów. Mimo wszystko na współpracę z twórcą decyduje się masa znanych gwiazd, które później w samych superlatywach wypowiadają się o atmosferze, jaka panowała na planie, czy po prostu zachwalają scenariusz. Nic więc dziwnego, że Vega szykuje się do produkcji nowego "dzieła". Zewnętrzna firma rozpoczęła nawet poszukiwania statystów, którzy mieliby spróbować swoich "aktorskich zdolności" na planie. Stawka za dzień? Niska.

Statyści zagrają u Patryka Vegi za grosze! Ujawniono stawki

W ogłoszeniu, jakie pojawiło się na Facebooku, czytamy, że:

- Znakomity Polski reżyser, twórca min takich znanych tytułów jak: "Botoks", "Pitbull", "Kobiety Mafii" czy "Ciacho" swój najnowszy film zrealizuje we Wrocławiu w dniach 13 i 15 marca br. Do udziału w zdjęciach do filmu poszukujemy statystów z Wrocławia i okolicy na następujący dzień zdjęciowy: 13.03 (poniedziałek). Przechodnie na ulicy - osoby w różnym wieku, kobiety i mężczyźni 18-75 lat (obowiązkowe przymiarki kostiumów 11 lub 12 marca, sobota, niedziela). 15.03 (środa). Przechodnie na ulicy - osoby w różnym wieku, kobiety i mężczyźni 18-75 lat (przymiarki kostiumów 11 lub 12 marca, sobota, niedziela).

Jak się okazuje, stawka netto za jeden dzień na planie zdjęciowym wynosi 130 zł i 50 zł za przymiarki. Internauci, do których trafił post z ogłoszeniem, nie ukrywają złości, dając do zrozumienia, że stawki są śmieszne, biorąc pod uwagę, jakie kokosy zarabiają celebryci.

- Te stawki są śmiesznie niskie. Budżet na film ogromny, ale dla ludzi pieniędzy nie ma. Ciekawe, ile gwiazdy biorą za dzień zdjęciowy - czytamy.

Zgadzacie się z takimi opiniami?