Patryk Vega schudł ponad 50 kilogramów. Jak dziś wygląda?

Patryk Vega to reżyser tak popularnych filmów jak: "Pitbull", "Ciacho", "Botoks" czy "Kobiety mafii". Choć filmy Vegi są niebywałe popularne, to zbierają dość chłodne recenzje, a sam reżyser jest nieco kontrowersyjny. Krytyce poddaje się m.in.: chaotyczny scenariusz i montaż, kiepską grę aktorską, spore nasycenie wulgaryzmów, humoru niskich lotów i brutalności, a także szum medialny, który towarzyszył premierom filmów, takim jak Botoks, Polityka czy Pętla. Nie zmienia to jednak faktu, że każda z jego produkcji jest kinowym hitem i emocjonuje publiczność długo po zakończeniu seansu.

Niebawem swoją premierę będzie miała najnowsza produkcja Vegi. Film "Putin" opowiada o życiu prezydenta Rosji. Biografia wejdzie do kin 10 stycznia 2025 roku w 64 krajach i znów ma być emocjonująco i kontrowersyjnie. Patryk Vega rozpoczął właśnie promocję filmu.

- "Putin" to pełnometrażowa biografia rosyjskiego dyktatora. Film powstał przy użyciu innowacyjnej technologii EXIS AI, która pozwoliła nam stworzyć ultrarealistyczny wizerunek Putina

- zapowiada reżyser.

Z okazji premiery filmu, reżyser pojawił się na kanapie w programie "Halo tu Polsat".

Nie sposób nie zauważyć ogromnej metamorfozy 47-latka. Jeszcze kilka lat temu Patryk Vega ważył kilkadziesiąt kilogramów więcej. Jednak rozpoczął swoją przemianę i dziś może pochwalić się wagą niższą o ponad 50 kilogramów.

Zrobiłem to dla zdrowia. Kiedy miałem 30 lat, nie przeszkadzała mi nadwaga. Ale kiedy skończyłem 40, zacząłem się z tym czuć fatalnie. Byłem permanentnie zmęczony i śpiący. Czułem się więźniem własnego ciała. Nadszedł więc czas na radykalne męskie decyzje

– mówił Patryk Vega w rozmowie z Plejadą.

Jak teraz wygląda? Zobaczcie sami, jak prezentował się podczas programu!

Patryk Vega pokazał zwiastun "Pętli". Dużo seksu i przemocy