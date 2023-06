Patryk Vega kręci film o Putinie. Robi to pod biblijnym pseudonimem

O nowym projekcie Patryka Vegi poinformował The Hollywood Reporter. Reżyser tworzy go pod pseudonimem Besaleel (tzn. w cieniu Boga), który nawiązuje do biblijnego rzemieślnika budującego Arkę Przymierza i Przybytku Mojżeszowego. "Putin" ma to być thrillerem politycznym oraz wiwisekcją duszy rosyjskiego dyktatora, inspirowana dziełami Caravaggia i Andrieja Rublowa oraz "Mistrzem i Małgorzatą" - czytamy na filmweb.pl. Powstał już koncepcyjny zwiastun filmu stworzony przez sztuczną inteligencję. Wynika z niego, że zostanie pokazany romans Putina czy obrazki z wojny. Zobaczymy w nim także takie postacie jak Bill Clinton, czy Borys Jelcyn.

- Amerykanie i mieszkańcy Zachodniej Europy nigdy nie zrozumieją Putina. Ja z jednej strony, wychowałem się w komunistycznych czasach, w komunistycznej Polsce. Z drugiej strony, ukształtowała mnie kultura Hollywood. Chcę za pomocą języka zachodniego kina opowiedzieć coś o bogatej kulturze Wschodu - powiedział Vega o swojej nowej produkcji. Reżyser planuje także opowiedzieć o związkach prezydenta Rosji z przestępczym podziemiem Petersburga w czasach, gdy Putin był burmistrzem miasta.

Nowy film Patryka Vegi ma powstać w języku angielskim. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się we Władimira Putina oraz innych polityków. Besaleel chiałby by była to hollywoodzka gwiazda. Zdjęcia do filmu mają być kręcone w Polsce, na Litwie i na Malcie.

