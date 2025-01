Elegancka Anna Popek i sobowtór Putina na premierze filmu Vegi! Wpadła też siostra Joanny Krupy

Wyszło na jaw, gdzie jechał Jerzy Stuhr pod wpływem! "Nie wiem, co się stało"

Filmy Patryka Vegi jeszcze kilka lat temu przyciągały do kin ogromną widownię. Reżyser był przez pewien czas jednym z najbardziej dochodowych twórców. Pitbull", "Ciacho", "Botoks" czy "Kobiety mafii" - biły rekordy oglądalności. Jego filmy często poruszały sprawy, które dzielą polskie społeczeństwo. Robiły to jednak w sposób bardzo stereotypowy, przekładało się to jednak na ich popularność.

Musiał mierzyć się z negatywnymi opiniami recenzentów. Z reguły krytykowane są chaotyczne scenariusze i... gra aktorska, a także natężenie scen poprzez wulgaryzmy i "żarty" rzucane w niektórych filmach. Jednak z czasem nawet jego wierni fani odwrócili się od twórczości Patryka Vegi. Po porażce swoich ostatnich filmów zapewniał, że już nie będzie kręcił w Polsce. Miał ruszyć na podbój Hollywood.

Patryk Vega stworzył film o Putinie

Jednak zanim to nastąpi postanowił stworzyć film o... Władimirze Putinie. Pierwszy zwiastun wzbudził nie tyle kontrowersje, co śmiech politowania oraz ciarki żenady. Wiele osób zastanawiało się czy film w ogóle ujrzy światło dzienne. Vega utarł nosa niedowiarkom i 9 stycznia zaprezentował swoje najnowsze dzieło.

Podczas czwartkowej premiery towarzyszyła mu żona oraz córka Maja, która zagrała w filmie. Na pokaz filmu przybyło też kilka bardziej i mniej znanych twarzy. Na ściance zapozowała m.in. Anna Popek. Gwiazda TV Republika wybrała na tę okazję elegancką czerń. Zresztą kolor ten dominował w stylizacjach zebranych gości. Na klasykę postawili też Justyna Karłowska, Michał Karmowski, Kajetan Góra czy Stifler. Na premierze pojawiła się również siostra Joanny Krupy, Marta.

Antek Królikowski o „Pętli" Patryka Vega: Prywatnie nie chce mieć nic wspólnego z bohaterami tego filmu/ Kasia Warnke całuje świetnie