Krzysztof K. myślał, że pisze z 11-letnią dziewczynką. Nagie zdjęcia to nie wszystko

Stalowa Wola. 25-latek myślał, że pisze z 11-latką

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi śledztwo w sprawie 25-letniego Krzysztofa K., mieszkańca powiatu stalowowolskiego, podejrzanego o prezentowanie treści pornograficznych osobie, którą uważał za 11-letnią dziewczynkę. Mężczyzna, wykorzystując komunikator internetowy, miał również składać małoletniej propozycje obcowania płciowego.

- Ze wstępnych ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że podejrzany będąc przeświadczony o tym, że ma do czynienia z osobą poniżej 15 roku życia, prowadził z nią korespondencję za pośrednictwem portalu społecznościowego w której to wysyłał jej swoje nagie zdjęcia jak również złożył jej propozycję obcowania płciowego, a następnie w prowadzonej korespondencji zmierzał do jej realizacji - informuje Andrzej Dubiel rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Jak podaje prokuratura, 25-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które nie znajdują pokrycia w zabezpieczonym materiale dowodowym.

Prokurator zawnioskował o areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy dla Krzysztofa K., do czego przychylił się sąd. Za zarzucane przestępstwo sąd będzie mógł wymierzyć mu karę w wysokości do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak uchronić dziecko w sieci?

Policjanci przypominają, że warto ustalić z pociechami jasne zasady korzystania z internetu. Należy rozmawiać, pytać o relacje nawiązane w sieci przez dzieci - gdy pojawia się nowa koleżanka czy kolega, warto zapytać skąd taka osoba jest, ile ma lat, do jakiej szkoły chodzi etc. Dzieci należy też uczulać, by nie podawały szczegółowych danych przez internet. Warto też zwrócić uwagę na to, że spotkania z nowopoznanymi osobami w sieci są możliwe tylko i wyłącznie za zgodą i kontrolą dorosłych.