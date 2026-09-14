Czapka z daszkiem i modne ciuszki! 84-letnia Fitkau-Perepeczko stylizuje się na nastolatkę i sama targa wielkie siaty

Wystroiła się na bazar w młodzieżowe ciuszki

Większość kobiet w jej wieku woli chować swoje ciało pod pełniejszymi ubraniami. Agnieszka Fitkau-Perepeczko należy do odważniejszych kobiet, którą nie patrzą na pesel. Gwiazda ubiera się w to, w czym czuje się dobrze. Jak widać zwraca też wagę na to, co modne. Ostatnio widziana była na warszawskim bazarku. I choć wybrała się jedynie na zakupy, ubrana była bardzo modnie. Pani Agnieszka miała na sobie bluzkę z większym dekoltem i szerokie spodnie, do których dobrała brązową czapkę z daszkiem,do której dopasowała modną i markową torebkę. To właśnie te detale sprawiły, że prezentowała się młodzieżowo i z pazurem. Jak przystało na damę, miała również zrobiony makijaż, zakręcone włosy i pomalowane paznokcie.

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Sama taszczyła siaty do samochodu i domu

By jednak nie nadwyrężać pleców, Fitkau-Perepeczko zapakowała zakupy do wózka na kółkach, którym podjechała pod bagażnik swojego samochodu. Następne ruszyła w kierunku domu. Kiedy zajechała pod budynek, wyciągnęła z auta wielki baniak z wodą i sama zaniosła go do mieszkania. Podobnie było z resztą pakunków. Gwiazda "M jak miłość" wyznała nam, ze kocha gotować. Dlatego też na bazarek jeździ po dobrej jakości produkty.

Uwielbiam jeść, uwielbiam gotować i sobie robię różne dania, które już mnie cieszą. I jak jestem bardzo zmęczona, to myślę sobie: "Ojej, jak dobrze jest w domu"

- powiedziała nam.

Czerpie radość z życia

Większość rówieśniczek aktorki może pozazdrościć jej znakomitej formy i gustu. Nie jest tajemnicą, że pani Agnieszka dba o formę. Jak przyznała wielu ludzi w jej wieku nie potrafi cieszyć się życiem. Ona natomiast chwyta je pełnymi garściami.

Ludzie ogólnie rzecz biorąc nie akceptują takiego zjawiska, że kobieta w tym wieku żyje normalnie, zachwyca się życiem, uprawia sport

- napisała aktorka na swoich mediach społecznościowych.

Oni nie akceptują radości życia w takim wieku! To nietypowe i w jakimś stopniu nienawistne. To rodzaj pewnej nowości, która budzi złość. Moje zadowolenie z życia zawsze budziło kontrowersje

- dodała.

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