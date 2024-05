Agnieszka Fitkau-Perepeczko zdradziła sekret wiecznej młodości. Nieprawdopodobne

Agnieszka Fitkau-Perepeczko lata temu ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Gwiazda po studiach wyjechała do Londynu, a następnie do Australii. Po kilkunastu latach aktorka wróciła do Polski. Otrzymała angaż w serialu "M jak miłość", gdzie wcielała się w postać Simony. Agnieszkę niestety spotkała prawdziwa tragedia. Zmarł jej mąż Marek Perepeczko, po jakimś czasie straciła też pracę w "M jak miłość". Spakowała więc walizki i znowu poleciał do Australii. Niedawno na instagramowym koncie aktorki pojawiło się nagranie z jej zagranicznej willi. Na filmiku celebrytka tańczyła w rytm muzyki - okazało się, że tak świętowała swoje urodziny.

Agnieszkam Fitkau-Perepeczko wyjawiła sekret młodości

Niestety jak się później okazało, film nie spodobał się internautom. Fani zwrócili uwagę na nieobyczajne zachowanie Agnieszki. Gwiazda "M jak miłość" nie kryła swojego zdziwienia, kiedy przeczytała komentarze pod jej wpisem. Szczególnie zaskoczył ją fakt, że duża część negatywnych słów pochodziła od innych kobiet.

"Po moich wybrykach i postach urodzinowych mam swoje przemyślenia. Ludzie ogólnie rzecz biorąc nie akceptują takiego zjawiska, że kobieta w tym wieku żyje normalnie, zachwyca się życiem, uprawia sport" - napisała aktorka w sieci.

W dalszej części swojego długiego wpisu Agnieszka podzieliła się swoją opinią na temat komentujących.

"Oni nie akceptują radości życia w takim wieku! To nietypowe i w jakimś stopniu nienawistne. To rodzaj pewnej nowości, która budzi złość. Moje zadowolenie z życia zawsze budziło kontrowersje" - napisała.

Korzystając z okazji, Agnieszka wyjawiła swój sekret na zachowanie radości życia.

"Mówią, że wiek to tylko liczby. To nie jest prawda. Dobry wygląd, sylwetkę, zdrowie zawdzięczamy w pewien sposób genom, ale sposób myślenia o sobie, dobry mózg, ciało i duszę zawdzięczamy tylko i wyłącznie pracy nad sobą!" - wyznała Fitkau-Perepeczko.

Okazuje się, że Agnieszka nigdy nie ingerowała w to jak wygląda. Gwiazda ma zmarszczki, jednak nigdy nie stosowała botoksu.

"Nie mam ton botoksu, jak twierdzą w komentarzach głównie kobiety. Mam zmarszczki i myślę, że niektóre z nich nawet dodają urody (...)" - napisała w sieci zadowolona z siebie 82-latka.

