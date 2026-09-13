Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 13.09.2026? Czarna Mamba nie miała litości

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 22:52

Za nami drugi odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć na premierze wszyscy gracze otrzymali taryfę ulgową, tym razem zasady były bezwzględne i jedna z par musiała pożegnać się z rywalizacją. Gwiazdy stanęły przed trudnym wyzwaniem w ramach "akademii Czarnej Mamby", a po podliczeniu ocen i głosów widzów z obu tygodni poznaliśmy pierwszych wyeliminowanych uczestników. Kto zakończył swoją przygodę z formatem?

„Taniec z Gwiazdami”. Koniec taryfy ulgowej! Pierwsza para za burtą

Emocje po drugim odcinku 19. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” sięgnęły zenitu. Tydzień temu gwiazdy mogły odetchnąć z ulgą, bo nikt nie musiał żegnać się z programem. Tym razem jednak nie było litości. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów z dwóch odcinków jedna z dwunastu par musiała opuścić taneczny parkiet Polsatu. Wszystko rozegrało się pod hasłem „akademii Czarnej Mamby”. Jak zapowiadała sama Iwona Pavlović, poprzeczka została zawieszona niezwykle wysoko, a jej srogie oceny zaważyły na losach uczestników. Dla kogo wymagające wyzwanie pod okiem przewodniczącej jury okazało się ostatnim tańcem w show?

Kassin wściekły na Maseraka! Tak obronił taniec Bursztynowicz

Surowe lekcje i walka o punkty. Tak wyglądał ranking

Już w pierwszym odcinku jurorzy pokazali, że nie zamierzają rozpieszczać gwiazd. Najwyższe noty sięgnęły zaledwie 28 punktów, co było zimnym prysznicem dla rozgrzanych włoskimi hitami uczestników.

  1. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
  2. Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
  3. Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
  4. Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
  5. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
  6. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
  7. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
  10. Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
  11. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
  12. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Drugi odcinek:

  1. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów
  2. Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów
  3. Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów
  4. Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów
  6. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów
  7. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty
  8. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty
  10. Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty
  11. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty
  12. Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów

Podsumowanie wyników z 1 i 2 odcinka:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów
  2. Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów
  3. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty
  4. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów
  5. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów
  6. Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów
  7. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów
  8. Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty
  10. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty
  11. Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów
  12. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów

To oni pożegnali się z Kryształową Kulą

Niskie noty w połączeniu z głosami widzów okazały się decydujące. Marzenia o Kryształowej Kuli w tym odcinku musiała porzucić pierwsza para. Zgodnie z decyzją jurorów i widzów, z programem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin. W rywalizacji o zwycięstwo pozostało jedenaście duetów. O prestiżową nagrodę wciąż walczą:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Dominik Rupiński i Estelle François
  7. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  8. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  9. Kaeyra i Kacper Rutka
  10. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  11. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna prowadzą Taniec z Gwiazdami. O eliminacjach w programie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 28
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI