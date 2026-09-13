Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 13.09.2026? Czarna Mamba nie miała litości

„Taniec z Gwiazdami”. Koniec taryfy ulgowej! Pierwsza para za burtą

Emocje po drugim odcinku 19. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” sięgnęły zenitu. Tydzień temu gwiazdy mogły odetchnąć z ulgą, bo nikt nie musiał żegnać się z programem. Tym razem jednak nie było litości. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów z dwóch odcinków jedna z dwunastu par musiała opuścić taneczny parkiet Polsatu. Wszystko rozegrało się pod hasłem „akademii Czarnej Mamby”. Jak zapowiadała sama Iwona Pavlović, poprzeczka została zawieszona niezwykle wysoko, a jej srogie oceny zaważyły na losach uczestników. Dla kogo wymagające wyzwanie pod okiem przewodniczącej jury okazało się ostatnim tańcem w show?

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Surowe lekcje i walka o punkty. Tak wyglądał ranking

Już w pierwszym odcinku jurorzy pokazali, że nie zamierzają rozpieszczać gwiazd. Najwyższe noty sięgnęły zaledwie 28 punktów, co było zimnym prysznicem dla rozgrzanych włoskimi hitami uczestników.

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Drugi odcinek:

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów

Podsumowanie wyników z 1 i 2 odcinka:

Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów

To oni pożegnali się z Kryształową Kulą

Niskie noty w połączeniu z głosami widzów okazały się decydujące. Marzenia o Kryształowej Kuli w tym odcinku musiała porzucić pierwsza para. Zgodnie z decyzją jurorów i widzów, z programem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin. W rywalizacji o zwycięstwo pozostało jedenaście duetów. O prestiżową nagrodę wciąż walczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz