Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 13.09.2026? Czarna Mamba nie miała litości

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„Taniec z Gwiazdami”. Koniec taryfy ulgowej! Pierwsza para za burtą
Emocje po drugim odcinku 19. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” sięgnęły zenitu. Tydzień temu gwiazdy mogły odetchnąć z ulgą, bo nikt nie musiał żegnać się z programem. Tym razem jednak nie było litości. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów z dwóch odcinków jedna z dwunastu par musiała opuścić taneczny parkiet Polsatu. Wszystko rozegrało się pod hasłem „akademii Czarnej Mamby”. Jak zapowiadała sama Iwona Pavlović, poprzeczka została zawieszona niezwykle wysoko, a jej srogie oceny zaważyły na losach uczestników. Dla kogo wymagające wyzwanie pod okiem przewodniczącej jury okazało się ostatnim tańcem w show?
Surowe lekcje i walka o punkty. Tak wyglądał ranking
Już w pierwszym odcinku jurorzy pokazali, że nie zamierzają rozpieszczać gwiazd. Najwyższe noty sięgnęły zaledwie 28 punktów, co było zimnym prysznicem dla rozgrzanych włoskimi hitami uczestników.
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów
Drugi odcinek:
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty
- Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów
Podsumowanie wyników z 1 i 2 odcinka:
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów
To oni pożegnali się z Kryształową Kulą
Niskie noty w połączeniu z głosami widzów okazały się decydujące. Marzenia o Kryształowej Kuli w tym odcinku musiała porzucić pierwsza para. Zgodnie z decyzją jurorów i widzów, z programem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin. W rywalizacji o zwycięstwo pozostało jedenaście duetów. O prestiżową nagrodę wciąż walczą:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz