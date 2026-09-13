Gwiazdy błysnęły na ściance "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel postawił na... sweterek?!

"Taniec z Gwiazdami 32" - co wiadomo?

32. edycja formatu (czyli 19. w stacji Polsat) ruszyła jesienią 2026 roku z mocną odświeżoną formułą. Produkcja wprowadziła sporo nowości: nowe logo, odświeżoną oprawę graficzną oraz unikalne zasady gry, takie jak możliwość zdobycia immunitetu czy specjalne wyzwania – w tym "Akademię Czarnej Mamby", "Taniec z rekwizytem" oraz rygorystyczne solówki.

Największym zaskoczeniem jest jednak zmiana w składzie sędziowskim. Miejsce Ewy Kasprzyk zajęła Julia Wieniawa, która doskonale zna emocje towarzyszące rywalizacji – sama wywalczyła drugie miejsce na parkiecie. Młoda gwiazda dołączyła do Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody, wnosząc do programu świeże spojrzenie oraz reprezentując młodsze pokolenie widzów. Podczas uroczystego otwarcia sezonu Julia zadebiutowała także muzycznie, wykonując na żywo swój najnowszy singiel.

Gwiazdy edycji:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Gwiazdy szaleją na ściankach

Julia Wieniawa nie ukrywa, że na ściankach czuje się jak ryba w wodzie. Postawiła na pomarańczową, przylegającą suknię, jednocześnie odsłaniając dekolt oraz... kolanko! Jedną z gwiazd ścianki była też modelka i influencerka Pin Up Candy. Postawiła ona na opinającą czerwoną, cekinową kreację. Zakcentowała pięknie opalone nogi i odkryła dekolt. Ale szyję przystroił piękny, biały naszyjnik.