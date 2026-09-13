Gwiazdy błysnęły na ściance "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel postawił na... sweterek?!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 20:17

2 odcinek 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął się od efektownego otwarcia gwiazd. Jednak już wcześniej, za kulisami działa się magia. Gwiazdy wystrojone jak na wielką galę pochwaliły się na ściance zdjęciowej. Pojawiła się dawno niewidziana Pin Up Candy. W co ubrał na siebie Maurycy Popiel?

"Taniec z Gwiazdami 32" - co wiadomo?

32. edycja formatu (czyli 19. w stacji Polsat) ruszyła jesienią 2026 roku z mocną odświeżoną formułą. Produkcja wprowadziła sporo nowości: nowe logo, odświeżoną oprawę graficzną oraz unikalne zasady gry, takie jak możliwość zdobycia immunitetu czy specjalne wyzwania – w tym "Akademię Czarnej Mamby", "Taniec z rekwizytem" oraz rygorystyczne solówki. 

Największym zaskoczeniem jest jednak zmiana w składzie sędziowskim. Miejsce Ewy Kasprzyk zajęła Julia Wieniawa, która doskonale zna emocje towarzyszące rywalizacji – sama wywalczyła drugie miejsce na parkiecie. Młoda gwiazda dołączyła do Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody, wnosząc do programu świeże spojrzenie oraz reprezentując młodsze pokolenie widzów. Podczas uroczystego otwarcia sezonu Julia zadebiutowała także muzycznie, wykonując na żywo swój najnowszy singiel.

Gwiazdy edycji:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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Gwiazdy szaleją na ściankach 

Julia Wieniawa nie ukrywa, że na ściankach czuje się jak ryba w wodzie. Postawiła na pomarańczową, przylegającą suknię, jednocześnie odsłaniając dekolt oraz... kolanko! Jedną z gwiazd ścianki była też modelka i influencerka Pin Up Candy. Postawiła ona na opinającą czerwoną, cekinową kreację. Zakcentowała pięknie opalone nogi i odkryła dekolt. Ale szyję przystroił piękny, biały naszyjnik. 

Julia Wieniawa i Candy Girl na ściance. Na wstawce Maurycy Popiel w swetrze. O kulisach show przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 32
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TANIEC Z GWIAZDAMI