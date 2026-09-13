Gwiazdy błysnęły na ściance "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel postawił na... sweterek?!

"Taniec z Gwiazdami 32" - co wiadomo?
32. edycja formatu (czyli 19. w stacji Polsat) ruszyła jesienią 2026 roku z mocną odświeżoną formułą. Produkcja wprowadziła sporo nowości: nowe logo, odświeżoną oprawę graficzną oraz unikalne zasady gry, takie jak możliwość zdobycia immunitetu czy specjalne wyzwania – w tym "Akademię Czarnej Mamby", "Taniec z rekwizytem" oraz rygorystyczne solówki.
Największym zaskoczeniem jest jednak zmiana w składzie sędziowskim. Miejsce Ewy Kasprzyk zajęła Julia Wieniawa, która doskonale zna emocje towarzyszące rywalizacji – sama wywalczyła drugie miejsce na parkiecie. Młoda gwiazda dołączyła do Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody, wnosząc do programu świeże spojrzenie oraz reprezentując młodsze pokolenie widzów. Podczas uroczystego otwarcia sezonu Julia zadebiutowała także muzycznie, wykonując na żywo swój najnowszy singiel.
Gwiazdy edycji:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Gwiazdy szaleją na ściankach
Julia Wieniawa nie ukrywa, że na ściankach czuje się jak ryba w wodzie. Postawiła na pomarańczową, przylegającą suknię, jednocześnie odsłaniając dekolt oraz... kolanko! Jedną z gwiazd ścianki była też modelka i influencerka Pin Up Candy. Postawiła ona na opinającą czerwoną, cekinową kreację. Zakcentowała pięknie opalone nogi i odkryła dekolt. Ale szyję przystroił piękny, biały naszyjnik.