Niewiarygodny sukces Omeny Mensah w Wenecji! W minutę zbierano średnio 34 tysiące euro

Omenaa Mensah zebrała fortunę w Wenecji. Padł absolutny rekord

To był wieczór, o którym będzie głośno! Omenaa Mensah przeniosła swoją inicjatywę TOP CHARITY na międzynarodową scenę, organizując pierwszą zagraniczną edycję w Wenecji. Efekt? W ciągu jednego wieczoru zebrano astronomiczną kwotę 3,034 mln euro, czyli ponad 13 mln zł, na cele społeczne. To oznacza, że podczas licytacji co minutę pozyskiwano średnio 34 000 euro.

Wydarzenie odbyło się w legendarnym Hotelu Cipriani, gdy miasto tętniło życiem za sprawą 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Historyczny sukces gali przypieczętowała licytacja dzieła Andy'ego Warhola. Portret „Katie Jones” sprzedano za rekordowe 1,15 mln euro (blisko 5 mln zł), co jest najwyższą publicznie odnotowaną ceną za dzieło sztuki na aukcji charytatywnej w Wenecji.

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Plejada gwiazd na gali TOP CHARITY

Wenecka gala przyciągnęła tłum znanych osobistości ze świata biznesu, sztuki i show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Kasia Smutniak, Ewa Chodakowska, Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, a także światowej sławy śpiewacy operowi Jakub Józef Orliński, Mariam Battistelli i Carmen Giannattasio.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili też goście z zagranicy, tacy jak była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, modelka i filantropka Noëlla Coursaris Musunka oraz nigeryjska artystka DJ Cuppy. Na gali pojawili się również przedstawiciele etiopskiej rodziny cesarskiej: Asfaw Shiferaw Sahle i jego córka, księżniczka Kelmwork Asfaw Shiferaw. Nie zabrakło też czołowych postaci polskiego biznesu, w tym Michała Sołowowa.

Luksusowe atrakcje i dzieła sztuki pod młotek

Poza rekordowym dziełem Warhola, na aukcję trafiło osiem innych prac artystycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się jednak nie tylko licytacje sztuki, ale również tzw. Wielkie Emocje, czyli unikatowe doświadczenia, które przyniosły łącznie niemal 1,3 mln euro.

Najwyższą kwotę, aż 500 000 euro (ok. 2,17 mln zł), osiągnął rejs po Karaibach lub Azji z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską na pokładzie 73-metrowego superjachtu TITANIA. Za 390 000 euro wylicytowano z kolei prywatną wyprawę do Etiopii i Erytrei, a za 144 000 euro – ekskluzywne doświadczenie podczas Milan Fashion Week z marką Dolce&Gabbana.

Omenaa Mensah: "Budujemy mosty między światami"

Inicjatorka wydarzenia nie kryła wzruszenia i podkreślała, że jej celem jest łączenie różnych kultur i środowisk. Jak sama przyznała, wenecka edycja gali miała symboliczne znaczenie, co było związane z jej osobistą historią i nowym, strategicznym partnerstwem jej fundacji z UNESCO.

– Od zawsze noszę w sobie dwa światy, Europę i Afrykę. Polska dała mi edukację, możliwości i narzędzia, Afryka jest moim sercem, duszą i DNA. Ta podwójna perspektywa nauczyła mnie budować mosty: między Europą i Afryką, biznesem i filantropią, sztuką i realnym wpływem, a przede wszystkim między ludźmi – mówiła Omenaa Mensah. – Wenecja ma ponad 400 mostów. Podczas TOP CHARITY Venice Experience zbudowaliśmy kolejny, bo przyszłość należy do tych, którzy potrafią budować mosty między światami – dodała.

Rafał Brzoska o "początku bardzo konkretnej współpracy"

Dzień po gali Omenaa Mensah wraz z mężem, Rafałem Brzoską, spotkała się z burmistrzem Wenecji, Simone Venturinim. Rozmowy dotyczyły dalszych planów i możliwości współpracy. Jak podkreślił Brzoska, sukces wydarzenia pokazał siłę i ambicje polskiego biznesu.

– Polski biznes jest dziś gotowy nie tylko inwestować i rozwijać się globalnie, ale również wnosić swoje wartości i odpowiedzialność społeczną. Wierzę, że to początek bardzo konkretnej współpracy między Polską, Włochami i Afryką – podsumował Rafał Brzoska. Wieczór poprowadzili południowoafrykańska prezenterka Jo-Ann Strauss oraz dziennikarz Radosław Mróz, a aukcję prowadził Alex Branczik z domu aukcyjnego Sotheby’s.