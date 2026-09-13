Maciej Musiał święci triumfy w Wenecji. Wyprodukował film, który zdobył Srebrnego Lwa

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 17:42

To był niezwykle emocjonujący finał 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jedną z najważniejszych statuetek, Srebrnego Lwa, otrzymał obraz "Możliwa Miłość". Okazuje się, że ważną postacią przy powstawaniu tego głośnego dzieła był Maciej Musiał, który pełnił na planie zaskakującą funkcję.

Maciej Musiał świętuje ogromny sukces w Wenecji

Prestiżowy Srebrny Lew, czyli Wielka Nagroda Jury na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, trafiła do twórców filmu "Możliwa miłość" ("Possible Love"). Za reżyserię odpowiadał południowokoreański mistrz kina Lee Chang-dong, jednak za ten sukces w dużej mierze odpowiada polski aktor, który pełnił funkcję producenta wykonawczego. Co ciekawe, to właśnie z inicjatywy Musiała zrodził się pomysł na współczesne odświeżenie słynnego "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Dzieło z miejsca podbiło serca międzynarodowych krytyków filmowych i zostało już wybrane jako kandydat Korei Południowej do oscarowej rywalizacji.

Warto dodać, że Maciej Musiał nie działał sam. Stanowisko producenta wykonawczego dzielił z utytułowanym Krzysztofem Piesiewiczem.

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O czym opowiada nagrodzona "Możliwa miłość"?

Wyreżyserowany przez wybitnego Lee Chang-donga obraz to poruszający dramat. Twórca ponownie analizuje zawiłe relacje między ludźmi i skupia się na ich emocjonalnych ranach. Oś fabularną stanowi opowieść o dwójce doświadczonych przez życie bohaterów, którzy spotykają się w trudnym dla nich czasie. Wbrew licznym przeszkodom, różnicom w życiorysach i społecznym murze, powoli zaczynają tworzyć silną relację.

W filmie "Możliwa miłość" twórca bada tematykę nadziei i samotności. Pokazuje, jak ludzie szukają szczerego kontaktu w rzeczywistości zdominowanej przez płytkie znajomości. Ta wyeksponowana w tytule szczerość i prawdziwe emocje dają głównym postaciom bodziec do całkowitej zmiany dotychczasowego spojrzenia na świat.

Obsada aktorska:

  • Jeon Do-yeon – wybitna aktorka, którą nagrodzono w Cannes za rolę w "Słonecznym mieście", gra Mi-ok.
  • Sul Kyung-gu – wielokrotny współpracownik reżysera (wystąpił w "Miętowym cukierku" i "Czystej miłości"), wciela się w Ho-seoka.
  • Zo In-sung – aktor znany z "A Dirty Carnival" i popularnego serialu "Moving", zagrał Sang-woo.
  • Cho Yeo-jeong – aktorka z nagrodzonego Oscarami hitu "Parasite", gra autorkę dokumentów Ye-ji.

Światowa premiera filmu odbędzie się 6 listopada 2026 roku na platformie Netflix.

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MACIEJ MUSIAŁ