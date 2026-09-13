Maciej Musiał święci triumfy w Wenecji. Wyprodukował film, który zdobył Srebrnego Lwa

Maciej Musiał świętuje ogromny sukces w Wenecji

Prestiżowy Srebrny Lew, czyli Wielka Nagroda Jury na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, trafiła do twórców filmu "Możliwa miłość" ("Possible Love"). Za reżyserię odpowiadał południowokoreański mistrz kina Lee Chang-dong, jednak za ten sukces w dużej mierze odpowiada polski aktor, który pełnił funkcję producenta wykonawczego. Co ciekawe, to właśnie z inicjatywy Musiała zrodził się pomysł na współczesne odświeżenie słynnego "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Dzieło z miejsca podbiło serca międzynarodowych krytyków filmowych i zostało już wybrane jako kandydat Korei Południowej do oscarowej rywalizacji.

Warto dodać, że Maciej Musiał nie działał sam. Stanowisko producenta wykonawczego dzielił z utytułowanym Krzysztofem Piesiewiczem.

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O czym opowiada nagrodzona "Możliwa miłość"?

Wyreżyserowany przez wybitnego Lee Chang-donga obraz to poruszający dramat. Twórca ponownie analizuje zawiłe relacje między ludźmi i skupia się na ich emocjonalnych ranach. Oś fabularną stanowi opowieść o dwójce doświadczonych przez życie bohaterów, którzy spotykają się w trudnym dla nich czasie. Wbrew licznym przeszkodom, różnicom w życiorysach i społecznym murze, powoli zaczynają tworzyć silną relację.

W filmie "Możliwa miłość" twórca bada tematykę nadziei i samotności. Pokazuje, jak ludzie szukają szczerego kontaktu w rzeczywistości zdominowanej przez płytkie znajomości. Ta wyeksponowana w tytule szczerość i prawdziwe emocje dają głównym postaciom bodziec do całkowitej zmiany dotychczasowego spojrzenia na świat.

Obsada aktorska:

Jeon Do-yeon – wybitna aktorka, którą nagrodzono w Cannes za rolę w "Słonecznym mieście", gra Mi-ok.

Sul Kyung-gu – wielokrotny współpracownik reżysera (wystąpił w "Miętowym cukierku" i "Czystej miłości"), wciela się w Ho-seoka.

Zo In-sung – aktor znany z "A Dirty Carnival" i popularnego serialu "Moving", zagrał Sang-woo.

Cho Yeo-jeong – aktorka z nagrodzonego Oscarami hitu "Parasite", gra autorkę dokumentów Ye-ji.

Światowa premiera filmu odbędzie się 6 listopada 2026 roku na platformie Netflix.