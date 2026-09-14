Odsłoniły zgrabne nogi i skradły show w "Tańcu z Gwiazdami". Steczkowska musi na nie uważać!

"Taniec z Gwiazdami": Kusa stylizacja Joanny Jędrzejczyk przejdzie do historii programu

Gwiazdy polskiego show-biznesu chętnie odsłaniają zgrane nogi. A w "Tańcu z Gwiazdami" jest to niemal obowiązkowe! Nie można zaprzeczyć, że kuse kostiumy są częścią tanecznego show. Sukienki muszą być tak zaprojektowane, by nie krępowały ruchów tancerek. Co często oznacza - im krócej, tym lepiej. Długie suknie albo mają obszerne doły, albo głębokie rozcięcia (jak pamiętna sukienka Hanny Żudziewicz).

Podczas drugiego odcinka dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" część uczestniczek zaprezentowała się w żywiołowych choreografiach. Widzowie mogli podziwiać nie tylko ich taneczne umiejętności, ale również i niezwykle zgrabne nogi. Zdecydowanie wiele mówiło się o stylizacji Joanny Jędrzejczyk.

Zawodniczka MMA w programie prezentuje się od zupełnie innej strony niż dotychczas. Jej różowa kreacja z niedzielnego odcinka ma szansę zapisać się w historii programu! Odsłoniła ona nie tylko piękne nogi mistrzyni sztuk walki, ale również kształtne piersi. Za to kolor sukienki podkreślił urodę sportowczyni.

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Sporo odsłoniły również inne pretendentki do Kryształowej Kuli, w tym Kaeyra i Monika Borzym. Wyćwiczone sylwetki pokazały też tancerki programu - Magdalena Tarnowska, Estelle François czy Daria Syta. Dla części widzów ta ostatnia może pochwalić się najzgrabniejszymi nogami w tanecznym show.

Utalentowana tancerka na początku czerwca poślubiła swojego ukochanego. Podczas pierwszego tańca wirowała po parkiecie w króciutkiej sukience, która ukazała jej nogi w pełnej krasie! 28-latka stanowi poważną konkurencję dla... Justyny Steczkowskiej! Piosenkarka od dawna króluje na listach najpiękniejszych nóg w polskim show-biznesie. Co więcej, od lat ponad 25 lat współpracuje z czołowym polskim producentem wyrobów pończoszniczych.

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