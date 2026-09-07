Kuse dekolty, odsłonięte brzuchy i nogi w "Tańcu z Gwiazdami". Sukienka Skierskiej odsłoniła o wiele za dużo!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-07 8:00

Za nami pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy jesiennej edycji zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Panie zaprezentowały się w kreacjach, które przyciągały spojrzenia. Odważne sukienki odsłoniły umięśnione brzuchy, zgrabne nogi i... nieco więcej niż powinny.

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Polsat wydał fortunę na sukienki

"Taniec z Gwiazdami" od dwudziestu lat obecny jest na ekranie. Lata mijają, a program nadal cieszy się ogromną popularnością. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Producenci dwoją się i troją, żeby przyciągnąć przed ekrany jak największą publiczność. Od kilku edycji zapraszają do udziału gwiazdy sieci. Był to doskonały ruch. Ilość oddawanych głosów wystrzeliła w górę, a influencerzy przyciągnęli nową publiczność i przejęli podium "Tańca z Gwiazdami".

Polsat nie szczędzi również grosza na oprawę wizualną swojego show. Budżet na kreacje w premierowym odcinku wiosennej edycji wynosił ponad 100 tysięcy złotych! W rozpoczętym właśnie dziewiętnastym sezonie też było na bogato. Uczestniczki i tancerki zaprezentowały się w pięknych kreacjach.

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"Taniec z Gwiazdami": Odważne kreacje w pierwszym odcinku 19. sezonu

Nie można zaprzeczyć, że kostiumy są bardzo ważną częścią tanecznego show. Muszą być tak zaprojektowane, by nie krępowały ruchów tancerek. Co często oznacza - im krócej, tym lepiej. Długie suknie albo mają obszerne doły, albo głębokie rozcięcia (jak pamiętna sukienka Hanny Żudziewicz).

W niedzielny wieczór gwiazdy i tancerki pojawił się w odważnych kreacjach, które odsłoniły ich umięśnione brzuchy i niezwykle zgrabne nogi. Nieco za dużo pokazała Izabela Skierska, której króciutka kreacja w pewnym momencie podciągnęła się za wysoko! Szczęśliwie szybko wróciła na swoje miejsce.

W kusej kreacji zaprezentowała się również Marta "Mandaryna" Wiśniewska. Jej uszyta ze sznureczków i koralików sukienka nie zasłaniała za wiele. Wokalistkę przed wpadką uchroniła półprzeźroczyste cieliste body.

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TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI