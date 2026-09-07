Kuse dekolty, odsłonięte brzuchy i nogi w "Tańcu z Gwiazdami". Sukienka Skierskiej odsłoniła o wiele za dużo!

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Polsat wydał fortunę na sukienki

"Taniec z Gwiazdami" od dwudziestu lat obecny jest na ekranie. Lata mijają, a program nadal cieszy się ogromną popularnością. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Producenci dwoją się i troją, żeby przyciągnąć przed ekrany jak największą publiczność. Od kilku edycji zapraszają do udziału gwiazdy sieci. Był to doskonały ruch. Ilość oddawanych głosów wystrzeliła w górę, a influencerzy przyciągnęli nową publiczność i przejęli podium "Tańca z Gwiazdami".

Polsat nie szczędzi również grosza na oprawę wizualną swojego show. Budżet na kreacje w premierowym odcinku wiosennej edycji wynosił ponad 100 tysięcy złotych! W rozpoczętym właśnie dziewiętnastym sezonie też było na bogato. Uczestniczki i tancerki zaprezentowały się w pięknych kreacjach.

Zobacz również: Blask cekinów, złote frędzle i pióra w "Tańcu z Gwiazdami". Na te stroje Polsat wydał ponad 100 tysięcy?!

"Taniec z Gwiazdami": Odważne kreacje w pierwszym odcinku 19. sezonu

Nie można zaprzeczyć, że kostiumy są bardzo ważną częścią tanecznego show. Muszą być tak zaprojektowane, by nie krępowały ruchów tancerek. Co często oznacza - im krócej, tym lepiej. Długie suknie albo mają obszerne doły, albo głębokie rozcięcia (jak pamiętna sukienka Hanny Żudziewicz).

W niedzielny wieczór gwiazdy i tancerki pojawił się w odważnych kreacjach, które odsłoniły ich umięśnione brzuchy i niezwykle zgrabne nogi. Nieco za dużo pokazała Izabela Skierska, której króciutka kreacja w pewnym momencie podciągnęła się za wysoko! Szczęśliwie szybko wróciła na swoje miejsce.

W kusej kreacji zaprezentowała się również Marta "Mandaryna" Wiśniewska. Jej uszyta ze sznureczków i koralików sukienka nie zasłaniała za wiele. Wokalistkę przed wpadką uchroniła półprzeźroczyste cieliste body.

Zobacz również: Najseksowniejsze kreacje "Tańca z Gwiazdami"! Robi się gorąco od samego patrzenia!

63

Taniec z Gwiazdami - kto z kim tańczył w programie? Pytanie 1 z 10 Z kim w Tańcu z Gwiazdami tańczyła Roksana Węgiel? Z Michałem Kassinem ze Stefano Terrazzino z Rafałem Maserakiem Następne pytanie

Mandaryna ciężko trenuje do "Tańca z Gwiazdami". Wyjawiła nam prawdę o kontuzjach!