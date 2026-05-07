Najseksowniejsze kreacje "Tańca z Gwiazdami"! Robi się gorąco od samego patrzenia!

"Taniec z Gwiazdami" 18: Co zobaczymy w finale?

Przed nami wielki finał 18. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną zawalczą aż cztery pary. Pod koniec półfinału z programu niespodziewanie wycofała się para numer 9, czyli Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Po przeliczeniu głosów do finału przeszli Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. W dogrywce spotkali się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Jednak jurorzy zdecydowali, że do ostatniego etapu przejdą obie pary.

Wiadomo już, że finał "Tańca z Gwiazdami" będzie podzielony na dwie części. W pierwszej każda z par zaprezentuje walca - angielskiego lub wiedeńskiego. Jednak jurorzy postawili przed gwiazdami wymagające zadanie. Choreografia musi bowiem zwierać co najmniej pięćdziesiąt sekund "czystego turniejowego tańca". Dzięki temu nic nie ukryje się za zwyczajowymi ozdobnikami i przerywnikami. W drugiej części pary zaprezentują freestyle.

W ostatnim odcinku 18. edycji pojawią się również goście specjalni. Parkiet na chwilę przemieni się w scenę, na której wystąpią Kayah oraz Julia Wieniawa.

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Najodważniejsze kreacje 18. sezonu

Emocje zaczynają sięgać zenitu. W finale "Dancing With The Stars. Tańca z Gwiazdami" można spodziewać się nie tylko tanecznych doznań, ale również uczy dla oka. Styliści programu z pewnością zadbają o to, by uczestnicy prezentowali się zjawiskowo. Jeszcze przed startem obecnej edycji produkcja chwaliła się, że na same stroje do pierwszego odcinka wydano ponad 100 tysięcy złotych!

Nie można zaprzeczyć, że kostiumy są bardzo ważną częścią tanecznego show. Po przedostatnim odcinku sezonu głośno zrobiło się o odważnej sukience Hanny Żudziewicz. Długa do samej ziemi kreacja z czarnej siateczki odsłaniała więcej niż zasłaniała, a głębokie wycięcie sprawiło, że naprawdę niewiele zabrakło do wpadki.

Nie była to jedyna odważna sukienka tanecznej partnerki Gamou Falla. W odcinku rodzinnym miała na sobie skąpy strój z cekinów i frędzli. Za to wyobraźnię widowni rozpaliła krwiście czerwoną miniówką. W seksownej czerwieni zaprezentowała się też Izabella Miko. Suknia aktorki wpisała się w trend długich kreacji z wycięciami strategicznych miejscach. Stylizacje w tym stylu miały na sobie Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Julia Suryś (i to niejeden raz), Paulina Gałązka i Daria Syta.

Podczas 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie mogło zabraknąć skąpych cekinowych sukienek. Czasami urozmaiconych o pióra lub frędzle. W stylizacjach tego typu wystąpiły niemal wszystkie gwiazdy i tancerki programu. Niektóre odsłaniały więcej ciała. Jednak niezależnie od długości sukienki wszystkie panie zachwycały na parkiecie! Nie można zapomnieć o kreacjach, które bardziej przypominają bieliznę niż sukienkę. W czarnej bieliźnianej kreacji mogliśmy podziwiać Magdalenę Boczarską.

