Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" szykuje się do ślubu. Łączy treningi z planowaniem wesela

"Taniec z Gwiazdami": Piękna tancerka szykuje się do ślubu

Początkiem marca ruszyła osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Mimo dwudziestu lat na ekranie program cieszy się niesłabnącą popularnością. Producenci tanecznego show robią wszystko, by ściągnąć do "TZG" wiele znanych twarzy. Obecna edycja jest pod tym względem szczególnie udana. Na parkiecie zobaczymy bowiem nie tylko znanych influencerów, ale też wielkie gwiazdy polskiego kina.

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" oraz ich taneczni partnerzy od tygodni ostro trenują, by zaprezentować się na parkiecie od jak najlepszej strony. Jednak życie codzienne toczy się dalej i treningi muszą łączyć z innymi ważnymi sprawami. Jedna z tancerek programu szykuje się właśnie do ślubu!

Daria Syta (27 l.) już kolejny raz bierze udział w tanecznym show. W poprzednich edycjach tańczyła m.in. z Maciejem Musiałem (31 l.), Aleksandrem Sikorą (35 l.) czy Tomaszem Wolnym (45 l.). W obecnym sezonie wzięła pod swoje skrzydła gwiazdę sieci - Kacpra "Jaspra" Porębskiego (23 l.).

"Taniec z Gwiazdami": Kim jest ukochany Darii Syty?

Daria Syta specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S". Jest mistrzynią Polski w kategorii U21 Latin oraz wicemistrzynią Polski w kategorii Dorośli Latin.

Prywatnie związana jest ze znanym sportowcem. Wybrankiem jej serca jest siatkarz Igor Grobelny (32 l.). Zakochani zaręczyli się w maju 2025, a teraz planują ślub. Tancerka w rozmowie z Pomponikiem opowiedziała o przygotowaniach do uroczystości. Jak jej się udaje połączyć treningi do "Tańca z Gwiazdami" z planowaniem ślubu?

Mam taki spokój, bo starałam się między edycjami jak najwięcej rzeczy przygotować, tak żeby teraz jak jesteśmy w programie, to mieć głowę zajętą programem. Wiadomo tam jest milion szczegółów do dopięcia, ale to liczę, że szybko dopniemy, jak się program skończy, bo jeszcze troszeczkę czasu do tego wesela będzie - wyjaśniła tancerka.

Syta zapowiedziała dwudniową imprezę. Dodała również, że część zaślubin będzie mieć podniosły charakter, a wesele będzie świętem miłości i radości. Państwo młodzi zaprosili na ślub 170 osób! Wśród gości nie zabraknie osób ze świata sportu oraz znajomych i przyjaciół z "Tańca z Gwiazdami.

