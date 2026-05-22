Agnieszka Kaczorowska ogłasza "totalne wylogowanie". Mocne słowa po ogłoszeniu sprzedaży domu z Pelą

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było jednym z najgłośniejszych tematów polskiego show-biznesu. Para przez sześć lat tworzyła małżeństwo i wspólnie wychowuje dwie córki - Gabrysię i Emilkę. Informacja o ich rozstaniu pojawiła się w październiku 2024 roku i od tamtej pory oboje próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Teraz na sprzedaż wystawili dom, który razem budowali. Aktorka szybko skomentowała ten fakt i wyznała, czego potrzebuje.

Dom Kaczorowskiej i Peli "poszedł pod młotek"

W ostatnich dniach sporo emocji wywołały doniesienia dotyczące sprzedaży domu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli znajdującego się w warszawskim Wawrze. Dla wielu fanów był to symboliczny moment zamykający pewien etap w życiu eks małżonków. Niedługo później gwiazda opublikowała nowy post na swoim profilu na Instagramie, który natychmiast wywołał komentarze.

Na zdjęciach gwiazda pozuje w efektownym, wzorzystym kombinezonie, siedząc na krześle obitym zielonym welurem. Stylizację uzupełniły złote szpilki i wyrazisty makijaż. Jednak to nie same fotografie przyciągnęły największą uwagę obserwatorów, a opis zamieszczony pod postem.

O czym marzy Kaczorowska?

Czas trochę pożyć.

Chwilę później dodała jeszcze bardziej tajemnicze zdanie:

Pora zaplanować totalne wylogowanie.

Fani Kaczorowskiej natychmiast zaczęli analizować znaczenie tych słów. Wielu z nich odebrało wpis jako zapowiedź odpoczynku, emocjonalnego resetu i chęci odcięcia się od trudnych wydarzeń ostatnich miesięcy. Nie zabrakło jednak również spekulacji, że aktorka może przygotowywać się do kolejnej ważnej życiowej decyzji.

Kaczorowska prosi o wsparcie?

Szczególną uwagę zwrócił także hasztag "keepfingercorssed", który część obserwatorów odczytała jako subtelną prośbę o wsparcie i trzymanie za nią kciuków.

Pod postem szybko pojawiły się liczne komentarze. Fani nie szczędzili komplementów dotyczących zarówno wyglądu gwiazdy, jak i jej podejścia do życia po rozstaniu.

Czasem reset jest potrzebny! Stylowo i z charakterem Niesamowite zdjęcia. Odpoczynek jest bardzo ważny. Należy Ci sie Aga Widziałam Was dzisiaj w Zoo, mega, na żywo jesteś jeszcze piękniejsza

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie coraz częściej publikuje treści sugerujące zamknięcie pewnego rozdziału i próbę odnalezienia nowej równowagi. Jej aktywność w mediach społecznościowych pokazuje, że mimo trudnych doświadczeń stara się patrzeć w przyszłość i skupiać na sobie i córkach.

Czy najbliższe tygodnie przyniosą kolejne rewelacje z życia Agnieszki Kaczorowskiej?

