Agnieszka Kaczorowska ogłasza "totalne wylogowanie". Mocne słowa po ogłoszeniu sprzedaży domu z Pelą

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było jednym z najgłośniejszych tematów polskiego show-biznesu. Para przez sześć lat tworzyła małżeństwo i wspólnie wychowuje dwie córki - Gabrysię i Emilkę. Informacja o ich rozstaniu pojawiła się w październiku 2024 roku i od tamtej pory oboje próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Teraz na sprzedaż wystawili dom, który razem budowali. Aktorka szybko skomentowała ten fakt i wyznała, czego potrzebuje.
Dom Kaczorowskiej i Peli "poszedł pod młotek"
W ostatnich dniach sporo emocji wywołały doniesienia dotyczące sprzedaży domu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli znajdującego się w warszawskim Wawrze. Dla wielu fanów był to symboliczny moment zamykający pewien etap w życiu eks małżonków. Niedługo później gwiazda opublikowała nowy post na swoim profilu na Instagramie, który natychmiast wywołał komentarze.
Na zdjęciach gwiazda pozuje w efektownym, wzorzystym kombinezonie, siedząc na krześle obitym zielonym welurem. Stylizację uzupełniły złote szpilki i wyrazisty makijaż. Jednak to nie same fotografie przyciągnęły największą uwagę obserwatorów, a opis zamieszczony pod postem.
O czym marzy Kaczorowska?
Czas trochę pożyć.
Chwilę później dodała jeszcze bardziej tajemnicze zdanie:
Pora zaplanować totalne wylogowanie.
Fani Kaczorowskiej natychmiast zaczęli analizować znaczenie tych słów. Wielu z nich odebrało wpis jako zapowiedź odpoczynku, emocjonalnego resetu i chęci odcięcia się od trudnych wydarzeń ostatnich miesięcy. Nie zabrakło jednak również spekulacji, że aktorka może przygotowywać się do kolejnej ważnej życiowej decyzji.
Kaczorowska prosi o wsparcie?
Szczególną uwagę zwrócił także hasztag "keepfingercorssed", który część obserwatorów odczytała jako subtelną prośbę o wsparcie i trzymanie za nią kciuków.
Pod postem szybko pojawiły się liczne komentarze. Fani nie szczędzili komplementów dotyczących zarówno wyglądu gwiazdy, jak i jej podejścia do życia po rozstaniu.
Czasem reset jest potrzebny!
Stylowo i z charakterem
Niesamowite zdjęcia. Odpoczynek jest bardzo ważny. Należy Ci sie Aga
Widziałam Was dzisiaj w Zoo, mega, na żywo jesteś jeszcze piękniejsza
Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie coraz częściej publikuje treści sugerujące zamknięcie pewnego rozdziału i próbę odnalezienia nowej równowagi. Jej aktywność w mediach społecznościowych pokazuje, że mimo trudnych doświadczeń stara się patrzeć w przyszłość i skupiać na sobie i córkach.
