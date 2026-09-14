Tomasz Wygoda zna rodzinę Englertów. Tak powiedział o Helenie!

Wygoda ma słabość do Heleny Englert? Juror zdradził, co go w niej zachwyca

Helena Englert wkroczyła na parkiet "Tańca z Gwiazdami" z nazwiskiem, które od lat jest doskonale znane w świecie polskiego teatru i filmu. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny szybko udowodniła jednak, że nie zamierza być oceniana wyłącznie przez pryzmat swoich sławnych rodziców. Jej występy przyciągają uwagę zarówno widzów, jak i jurorów. Po drugim odcinku Tomasz Wygoda wymienił Helenę w gronie osób, które otrzymały najlepsze oceny. Juror zna ją nie tylko z parkietu. Wcześniej miał okazję spotkać ją również w pracy zawodowej.

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Juror TzG zna rodzinę Englertów. Tak naprawdę widzi Helenę! "Pokazała wielką klasę"

Tomasz Wygoda nie ukrywa, że nazwisko Englertów jest mu doskonale znane. Juror "Tańca z Gwiazdami" przez lata pracował z przedstawicielami tej rodziny. Jak sam wspomina, z Janem Englertem współpracował przy kilku teatralnych projektach.

Znam rodzinę Englertów, pracowałem z nimi trzykrotnie w teatrze, z Jankiem. Wtedy też czułem się bardzo wyróżniony, bo zapraszał mnie do swoich produkcji - zdradził nam Wygoda.

Juror ma również bardzo dobre zdanie o Beacie Ścibakównie. Jak podkreśla, zna ją jako znakomitą aktorkę i kobietę. Z Heleną jego zawodowe drogi również już wcześniej się przecięły. Wygoda współpracował z nią między innymi przy "Hamlecie".

Oczywiście Beatę Ścibakównę, wspaniałą aktorkę, kobietę również znam. Z Heleną pracowałem przy "Hamlecie" i też w jednym, jak Marcin Liber robił u nich dyplom w szkole teatralnej, im tam pomagałem - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.

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To właśnie dlatego jego opinia na temat młodej aktorki może być szczególnie interesująca. Wygoda miał okazję obserwować ją nie tylko podczas występów w telewizyjnym show, ale także wcześniej, w zupełnie innych warunkach. Juror zwrócił uwagę przede wszystkim na jej charakter. Nie widzi w niej jedynie córki znanych aktorów. Wręcz przeciwnie - dostrzega osobowość, ambicję i odwagę.

Wiem, że jest bardzo ambitna, bardzo zbuntowana, ale też taka odważna przez to. I dzisiaj pokazała wielką klasę - ocenił w rozmowie z nami.

To mocne słowa, szczególnie że Helena od początku swojej kariery musi mierzyć się z zainteresowaniem związanym z jej pochodzeniem. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny jest często pytana o sławnych rodziców, ale jednocześnie konsekwentnie buduje własną zawodową drogę.

Wygoda nie chciał jednak nazywać Heleny czarnym koniem całej edycji. Podkreśla, że jako juror stara się być maksymalnie obiektywny i nie chce faworyzować żadnej pary. Jednocześnie wskazał Helenę wśród uczestników, którzy szczególnie zwrócili jego szczególną uwagę.

Dzisiaj najlepsze oceny dostały Helena, Dominik i Izabela, która zrobiła niesamowite wrażenie na nas - powiedział.

Rozmawiała Julita Buczek

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