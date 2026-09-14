Były premier Wielkiej Brytanii grzmi po ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. "Możemy skrócić tę wojnę"

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Atak na granicy. „Bezsensowny i losowy terror”
W swoim wpisie były premier nie krył oburzenia. Odniósł się bezpośrednio do rosyjskiego ataku na stojącą lokomotywę ukraińskich kolei, która miała obsługiwać połączenie z Warszawą.
– Nie wiem, jaka pokrętna logika popchnęła Putina do wysadzenia stojącej lokomotywy na polskiej granicy dziś rano – napisał Johnson.
Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, nawet na cywilnych liniach kolejowych.
– To właśnie ten rodzaj losowego i bezsensownego terroru, który Ukraińcy znoszą każdego dnia – dodał.
1700 zabitych kolejarzy. „Bohaterowie”
Johnson zwrócił uwagę na dramatyczne straty wśród pracowników ukraińskich kolei państwowych.
– Putin odpowiada już za śmierć 1700 pracowników Ukrzaliznytsii. Oni i ich codzienni pasażerowie są absolutnie bohaterscy – podkreślił.
„Kiedy damy im obronę powietrzną? Dlaczego nie odblokujemy pieniędzy Putina?”
Były premier wezwał Zachód do natychmiastowych działań. Jego zdaniem Ukraina wciąż nie otrzymuje tego, czego naprawdę potrzebuje.
– Kiedy w końcu damy im systemy obrony powietrznej? Dlaczego nie odmrozimy pieniędzy Putina i nie przekażemy ich Ukrainie? – pyta Johnson.
Wskazał konkretne kwoty:
- ponad 140 mld euro zamrożonych w belgijskim banku,
- ok. 10 mld funtów w Londynie.
– Wielka Brytania mogłaby dać przykład – stwierdził.
„Ukraina wygra. Ale możemy skrócić tę wojnę”
Johnson zakończył wpis mocnym apelem o poważne traktowanie wsparcia dla Kijowa.
– Ukraińcy wygrają – to było jasne po ostatnich trzech dniach w ich wspaniałym kraju. Ale zakończymy tę straszną wojnę znacznie szybciej, jeśli wszyscy weźmiemy się do pracy i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują.