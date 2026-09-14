Były premier Wielkiej Brytanii grzmi po ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. "Możemy skrócić tę wojnę"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-14 7:46

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro zareagował na niedzielny rosyjski atak na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson opublikował emocjonalny wpis, w którym domaga się natychmiastowego zwiększenia wsparcia dla Ukrainy – w tym przekazania systemów obrony powietrznej oraz… odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Boris Johnson na tle flagi Ukrainy i nieba. O apelu polityka po ataku na pociąg przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Atak na granicy. „Bezsensowny i losowy terror”

W swoim wpisie były premier nie krył oburzenia. Odniósł się bezpośrednio do rosyjskiego ataku na stojącą lokomotywę ukraińskich kolei, która miała obsługiwać połączenie z Warszawą.

– Nie wiem, jaka pokrętna logika popchnęła Putina do wysadzenia stojącej lokomotywy na polskiej granicy dziś rano – napisał Johnson.

Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, nawet na cywilnych liniach kolejowych.

– To właśnie ten rodzaj losowego i bezsensownego terroru, który Ukraińcy znoszą każdego dnia – dodał.

1700 zabitych kolejarzy. „Bohaterowie”

Johnson zwrócił uwagę na dramatyczne straty wśród pracowników ukraińskich kolei państwowych.

– Putin odpowiada już za śmierć 1700 pracowników Ukrzaliznytsii. Oni i ich codzienni pasażerowie są absolutnie bohaterscy – podkreślił.

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„Kiedy damy im obronę powietrzną? Dlaczego nie odblokujemy pieniędzy Putina?”

Były premier wezwał Zachód do natychmiastowych działań. Jego zdaniem Ukraina wciąż nie otrzymuje tego, czego naprawdę potrzebuje.

– Kiedy w końcu damy im systemy obrony powietrznej? Dlaczego nie odmrozimy pieniędzy Putina i nie przekażemy ich Ukrainie? – pyta Johnson.

Wskazał konkretne kwoty:

  • ponad 140 mld euro zamrożonych w belgijskim banku,
  • ok. 10 mld funtów w Londynie.

– Wielka Brytania mogłaby dać przykład – stwierdził.

„Ukraina wygra. Ale możemy skrócić tę wojnę”

Johnson zakończył wpis mocnym apelem o poważne traktowanie wsparcia dla Kijowa.

– Ukraińcy wygrają – to było jasne po ostatnich trzech dniach w ich wspaniałym kraju. Ale zakończymy tę straszną wojnę znacznie szybciej, jeśli wszyscy weźmiemy się do pracy i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują.

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