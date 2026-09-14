Były premier Wielkiej Brytanii grzmi po ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. "Możemy skrócić tę wojnę"

Atak na granicy. „Bezsensowny i losowy terror”

W swoim wpisie były premier nie krył oburzenia. Odniósł się bezpośrednio do rosyjskiego ataku na stojącą lokomotywę ukraińskich kolei, która miała obsługiwać połączenie z Warszawą.

– Nie wiem, jaka pokrętna logika popchnęła Putina do wysadzenia stojącej lokomotywy na polskiej granicy dziś rano – napisał Johnson.

Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, nawet na cywilnych liniach kolejowych.

– To właśnie ten rodzaj losowego i bezsensownego terroru, który Ukraińcy znoszą każdego dnia – dodał.

1700 zabitych kolejarzy. „Bohaterowie”

Johnson zwrócił uwagę na dramatyczne straty wśród pracowników ukraińskich kolei państwowych.

– Putin odpowiada już za śmierć 1700 pracowników Ukrzaliznytsii. Oni i ich codzienni pasażerowie są absolutnie bohaterscy – podkreślił.

„Kiedy damy im obronę powietrzną? Dlaczego nie odblokujemy pieniędzy Putina?”

Były premier wezwał Zachód do natychmiastowych działań. Jego zdaniem Ukraina wciąż nie otrzymuje tego, czego naprawdę potrzebuje.

– Kiedy w końcu damy im systemy obrony powietrznej? Dlaczego nie odmrozimy pieniędzy Putina i nie przekażemy ich Ukrainie? – pyta Johnson.

Wskazał konkretne kwoty:

ponad 140 mld euro zamrożonych w belgijskim banku,

ok. 10 mld funtów w Londynie.

– Wielka Brytania mogłaby dać przykład – stwierdził.

„Ukraina wygra. Ale możemy skrócić tę wojnę”

Johnson zakończył wpis mocnym apelem o poważne traktowanie wsparcia dla Kijowa.

– Ukraińcy wygrają – to było jasne po ostatnich trzech dniach w ich wspaniałym kraju. Ale zakończymy tę straszną wojnę znacznie szybciej, jeśli wszyscy weźmiemy się do pracy i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują.

I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day - even on civilian railways. So far Putin…— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026

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