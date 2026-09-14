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Dramat na ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim. Chłopiec na hulajnodze potrącony na pasach
W niedzielę, 13 września, tuż przed godziną 17:00, rozegrał się koszmar. Na wodzisławskiej ulicy 26 Marca, w okolicach pasów, doszło do groźnego potrącenia. Kierujący motocyklem zderzył się z 12-latkiem, który poruszał się na hulajnodze.
Sytuacja wyglądała na tyle dramatycznie, że błyskawicznie wezwano pomoc. Na miejsce przyjechały karetki pogotowia, zastępy strażackie i radiowozy policji.
Szybko okazało się, że stan chłopca wymaga specjalistycznej opieki, dlatego wezwano śmigłowiec LPR.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wodzisławiu Śląskim. Chłopiec trafił do szpitala
Maszyna LPR wylądowała niedaleko miejsca wypadku. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez medyków, ranny 12-latek został przetransportowany drogą lotniczą do placówki medycznej. Obecnie nie ma szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia.
Dziś około godziny 16:45 na ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim na przejściu dla pieszych doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego ucierpiał 12-letni chłopiec - przekazuje wodzisławska policja.
Funkcjonariusze poinformowali, że jednośladem kierował 48-letni mężczyzna. Motocykliście nic się nie stało.
Pracujący na miejscu mundurowi rozpoczęli szczegółowe oględziny, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia:
Zablokowana ulica w Wodzisławiu Śląskim po zderzeniu motocykla z hulajnogą
Na czas pracy służb, odcinek drogi, gdzie doszło do zderzenia, wyłączono z ruchu. Policjanci zabezpieczali ślady i zbierali materiał dowodowy niezbędny do rekonstrukcji wypadku.
Zadaniem śledczych będzie teraz precyzyjne odtworzenie sekwencji zdarzeń, która doprowadziła do potrącenia dziecka. W związku z zablokowaną jezdnią, policja prosiła kierowców o objazdy.
Finałem tego nieszczęśliwego zdarzenia były dotkliwe obrażenia 12-latka i pilny lot śmigłowcem do szpitala.