Tragiczny wypadek w Częstochowie. Nie żyje 43-letni kierowca

Do wypadku doszło w niedzielę, 13 września, w rejonie skrzyżowania ulic Faradaya i Legionów w Częstochowie. Jak przekazuje częstochowska policja, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zdarzenia około godziny 16:20.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych – Audi oraz Fiata Pandy. Po kolizji jedno z aut dachowało.

W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala. Niestety, mimo udzielonej pomocy, życia 43-letniego kierowcy Fiata Pandy nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Audi zderzyło się z Fiatem Pandą

Jak przekazują policjanci, Audi kierował 45-letni mężczyzna, natomiast za kierownicą fiata pandy siedział 43-latek. Na ten moment nie są znane wszystkie okoliczności, które doprowadziły do zderzenia.

Wcześniej świadkowie relacjonowali, że kierowca samochodu, który dachował, miał wypaść z pojazdu i wymagać reanimacji. Ostatecznie służby potwierdziły, że w wyniku wypadku śmierć poniósł 43-letni kierowca fiata.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia i wykonywali czynności mające pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku. W działaniach uczestniczył również prokurator.

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Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku

Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, którego celem jest dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności tragicznego zdarzenia.

Na obecnym etapie wiadomo, że wypadek zakończył się śmiercią 43-letniego mężczyzny. Szczegółowy przebieg zdarzenia oraz przyczyny zderzenia będą teraz przedmiotem prowadzonego postępowania.