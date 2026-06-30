15-letnia Zosia Cieszyńska wdzięczy się do obiektywu, a fani w zachwycie. Jej wygląd budzi kontrowersje!

Zofia Cieszyńska idzie w ślady znanych rodziców

Dzieci gwiazd chętnie idą w ślady znanych rodziców. Na nową gwiazdę show-biznesu powoli wyrasta córka Alżbety Lenskiej (44 l.) i Rafała Cieszyńskiego (50 l.). Urodzona w maju 2011 roku Zofia Cieszyńska ma już za sobą pierwsze aktorskie doświadczenie. Rodzice początkowo próbowali odciągnąć ją od świata filmu, ale gdy przyszły pierwsze propozycje nie powstrzymywali córki przed wejściem na plan filmowy.

Po raz pierwszy przed kamerą Zofia Cieszyńska pojawiła się w filmie krótkometrażowym "Rytuał", w którym wystąpiła u boku znanej mamy. Rok później pojawiła się w produkcji "Tort urodzinowy". To właśnie za sprawą premiery tego filmu zrobiło się o niej bardzo głośno.

Zofia pojawiła się na wydarzeniu razem z rodzicami w stylizacji godnej gwiazdy Hollywood. Czerwona suknia z opadającymi ramionami oraz rozcięciem aż do samego uda wywołała kontrowersje. Dodatkowo mocny makijaż sprawił, że internauci przecierali oczy ze zdziwienia. Nie mogli uwierzyć, że początkująca aktorka ma zaledwie 14 lat!

Od tamtej pory dojrzały wygląd nastolatki był szeroko komentowany. W lutym Zofia razem z mamą gościły w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziały o ich kolejnym wspólnym filmie oraz hejcie, który spadł na nastolatkę.

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Zofia Cieszyńska wygląda "za dojrzale na swój wiek"?

Alżbeta Leńska stwierdziła, że dojrzały wygląd jej córki to zasługa genów. Dodała przy tym, że na wygląd Zosi komentowany jest nawet w szkole. Jedna z nauczycielek nastolatki miała stwierdzić, że jej uroda rozprasza.

To jest przerażające, że nawet w nauczyciele tak Zosię traktują. Niektórzy, oczywiście. Traktowali ją na początku za to, że jest za ładna, że rozprasza w klasie. Że przeszkadza czasem. Przez ten wygląd ona nie potrafi się schować - mówiła Leńska.

Z kolei w "Dzień Dobry TVN" Zosia przyznała, że na co dzień wcale się tak mocno nie maluje. Przestała też przejmować się złośliwymi komentarzami.

Na początku mi to lekko przeszkadzało, ale potem zdałam sobie sprawę, że niektórzy będą hejtować. To jest kwestia genów, że tak wyglądam. Na co dzień nie maluję się jakoś mocno. Mam taką urodę - podsumowała nastolatka.

Mimo tych tłumaczeń ciągle pojawiają się komentarze, że 15-latka wygląda "za dojrzale na swój wiek". Nie pomagają również zdjęcia, które Zosia wrzuca do sieci. Część jej stylizacji mogłoby trafić do szafy Jennifer Lopez (56 l.). Sporo zamieszania wywołały wakacyjne zdjęcia nastolatki.

Pod koniec czerwca wrzuciła do sieci w czerwonej bluzce z dekoltem, do której dobrała spodnie odsłaniające brzuch. Na instagramowej relacji dorzuciła filmik, na którym dość odważnej stylizacji wdzięczy się przed obiektywem posyłając obserwującym buziaczki.

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