Doda musi wrócić do Polski? "Czy mamy media na pokładzie?"

W czerwcu 2026 r. Doda zabrała mamę na wypad do Hiszpanii. Matka i córka świętowały tam imieniny Wandy. Panie cieszą się tam hiszpańskim słońcem i przysmakami, z dala od polskich upałów. I choć w kraju dzieje się wiele ważnych rzeczy, Doda prawie nie reagowała. Do czasu.

Doda musi wracać do Polski?

W ostatni dzień czerwca 2026 aktywna w sprawach najsłabszych istot Doda opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć, z których jasno wynika, że myśli ona nawet o szybszym powrocie do Polski! Co się stało?

Doda wezwała nawet na pomoc media, choć nie zawsze z nimi chętnie współpracuje. Ale sytuacja w kolejnym polskim schronisku dla zwierząt, tym razem na południu kraju, okazuje się dramatyczna!

"Czy mamy do każdego wjeżdżać siłą "

Okazuje się, że właśnie trwa interwencja w tatrzańskim schronisku, które właściciele zamknęli w te straszne upały. Osoby związane z tym przytuliskiem apelują o wsparcie, bo nawet służby miejskie nie mogą tam wkroczyć z zadaniem chłodzenia. Doda, pomimo urlopu także uruchomiła emocje.

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Nowy Targ! I inne schroniska w Polsce! Czy mamy do każdego wjeżdżać siłą w każdy mróz i każdy upał?! Czy mamy media na pokładzie? Trwa interwencja w schronisku w Nowym Targu.

"Muszę chyba wcześniej wracać"

Wokalistka od dawna działa aktywnie na rzecz pomocy dla zwierząt. Zimą zaangażowała się w zamykanie kolejnych przybytków, w których głodne zwierzęta zamarzały na mrozie. Teraz gwiazdę poruszyły straszne warunki w upały ok. 40 st. w cieniu i zamknięte przed pomocą drzwi!

No i muszę chyba wcześniej wracać

- domknęła temat Doda.

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