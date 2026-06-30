A jednak są razem! Sensacyjne zdjęcia pary z "Rolnik szuka żony"

Julia Bartenowska i Arkadiusz Pożarowszczyk od początku wzbudzali duże emocje wśród widzów 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wielu fanów formatu nie uwierzyło, że ich relacja przetrwa po zakończeniu emisji programu. A tu się okazuje, że para nie tylko utrzymuje kontakt, ale wciąż są razem!

Aż dwie okazje, by świętować miłość

Julii Bartenowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię uroczych zdjęć, które nie zostawiają wątpliwości. Czułe uściski i pocałunki zobaczyliśmy z aż dwóch okazji. Julka skończyła właśnie 22 lata, a jej ukochany odniósł wielki sukces.

W trakcie 12. edycji "Rolnika szuka żony" Arkadiusz był krytykowany, bo fani show podejrzewali, że od początku wiedział, którą kandydatkę wybierze, ale innym paniom dawał złudną nadzieję. Po finale pojawiło się wiele głosów, że Julia Arek nie będą razem. Tymczasem kolejne miesiące przynoszą dowody na to, że ich uczucie wcale nie wygasło! W sieci pojawiły się nawet plotki o możliwych zaręczynach!

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Czerwone róże to dopiero początek

Na przełomie maja i czerwca 2026 r. o parze zrobiło się znów głośno za sprawą fotografa, który opublikował na Instagramie ich zdjęcia ze wspólnej sesji. Później rolnik pojawił się także na 22. urodzinach Julii, wręczając jej okazały bukiet czerwonych róż.

Pod koniec miesiąca to Arkadiusz miał powód do świętowania. Na Instagramie pochwalił się kolejnym osiągnięciem zawodowym. Rolnik poinformował, że zdobył pierwsze miejsce w 18. edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2025. Do wpisu dołączył zdjęcie dyplomu przyznanego za działalność i rozwój gospodarstwa.

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Julia dumna z ukochanego Arka

W uznaniu za wybitne osiągnięcia w rolnictwie ekologicznym, pasję, zaangażowanie oraz konsekwentne działania na rzecz rozwoju własnego gospodarstwa rolnego. [...] Pański sukces stanowi powód do dumy dla całej społeczności lokalnej i jest doskonałym wzorem harmonijnego łączenia tradycji z nowoczesności.

Na reakcję Julii nie trzeba było długo czekać. Udostępniła ona wpis Arkadiusza na swoim profilu i opatrzyła serduszkami i brawami. Fani też nie ukrywają radości.

Piekni Wy wszystkiego najlepszego piękny czas A jednak jesteście razem! Najlepszego!

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