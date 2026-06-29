Klaudia Halejcio pokazała zdjęcia z kościoła i wyznała: "Miłość nie zaczęła się tego dnia". Ślub jak z filmu?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-29 22:08

Klaudia Halejcio wreszcie się doczekała! Za nią jej wymarzony ślub z ukochanym wieloletnim partnerem Oskarem. Gwiazda długo ukrywała datę ceremonii w tajemnicy, ale po zamążpójściu zaczęła publikować ujęcia ze ślubu i wesela. Teraz pokazała piękne kadry z kościoła i dodała ujmujący opis.

Klaudia Halejcio po ślubie. W końcu!

Klaudia Halejcio poślubiła swojego wieloletniego partnera, biznesmena Oskara Wojciechowskiego. Choć od miesięcy podsycała emocje wokół przygotowań do ceremonii, sam ślub udało się utrzymać w tajemnicy aż do chwili, gdy w sieci pojawiły się pierwsze kadry z wyjątkowego dnia. Nowożeńcy postawili na romantyczną scenerię we Francji. Opublikowane nagranie wygląda niczym zwiastun hollywoodzkiego filmu - nie zabrakło malowniczych plenerów, wzruszających ujęć z ceremonii i efektownego wesela. Fani od razu zwrócili uwagę na olśniewającą suknię panny młodej, która zachwycała koronkowymi zdobieniami i dopasowanym krojem. Jak się okazało, nie była to jedyna stylizacja Halejcio podczas uroczystości.

Zobacz także: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub. Tyle miał kosztować ich lot prywatnym samolotem

Ślub w sekrecie

Przez wiele tygodni internauci zastanawiali się, czy para już stanęła na ślubnym kobiercu. Celebrytka publikowała materiały z przygotowań z opóźnieniem, skutecznie myląc tropy. W międzyczasie pojawiały się doniesienia o zmianie nazwiska w oficjalnych rejestrach, co tylko podsycało plotki o potajemnym ślubie. Teraz wszystko stało się jasne - zakochani są już małżeństwem, a Halejcio to Klaudia Halejcio-Wojciechowska.

Klaudia i Oskar tworzą parę od kilku lat i wspólnie wychowują córkę Nel. Ślub był wydarzeniem, które gwiazda postanowiła zachować dla siebie przynajmniej przez chwilę. Dopiero po czasie zdecydowała się podzielić z fanami filmem z ceremonii, wywołując lawinę gratulacji i komentarzy. Później opublikowała też zdjęcia z kościoła.

Zobacz także: Klaudia Halejcio pochwaliła się kadrami ze ślubu. Córka i pasierbica skradły show

Tak wyglądała ceremonia w kościele

Klaudia 29 czerwca podzieliła się z fanami ujęciami z przepięknej ceremonii kościelnej. Zdjęcia są ciepłe, jasne i przywodzą na myśl... film, a nie prawdziwe życie. A jednak! Aktorka do zdjęć dodała opis, który chwyta za serce:

Miłość nie zaczęła się tego dnia. Tego dnia po prostu obiecaliśmy sobie, że będziemy ją wybierać każdego dnia…

Mąż gwiazdy skomentował:

W życiu można zdobyć wiele. Ale są rzeczy, których nie da się wygrać, można jedynie być za nie wdzięcznym.

Zobacz także: Tak wyglądała suknia ślubna Klaudii Halejcio. To nie była jej jedyna kreacja

Jak podobała wam się uroczystość? Mamy dopiero czerwiec, ale to może być ślub roku!

Zobacz także: Wzruszające słowa córki na ślubie Halejcio. Pan młody płakał rzewnymi łzami!

Zobacz więcej zdjęć. Izabela Janachowska pokazała, jak świętuje z mężem-milionerem. To już 12 lat po ślubie

Klaudia Halejcio nie chciała wystąpić z ukochanym w programie
Izabela Janachowska
Galeria zdjęć 33
QUIZ. Szokujące śluby w polskich serialach! Jak dobrze je pamiętasz? Prawdziwy fan rozpozna 7!
Pytanie 1 z 15
Ten ślub odbył się w więzieniu, a pan młody do ostatniej sekundy nie wiedział, że się żeni...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Klaudia Halejcio
ŚLUBY GWIAZD
PAPARAZZI