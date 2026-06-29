Klaudia Halejcio pokazała zdjęcia z kościoła i wyznała: "Miłość nie zaczęła się tego dnia". Ślub jak z filmu?

Klaudia Halejcio po ślubie. W końcu!
Klaudia Halejcio poślubiła swojego wieloletniego partnera, biznesmena Oskara Wojciechowskiego. Choć od miesięcy podsycała emocje wokół przygotowań do ceremonii, sam ślub udało się utrzymać w tajemnicy aż do chwili, gdy w sieci pojawiły się pierwsze kadry z wyjątkowego dnia. Nowożeńcy postawili na romantyczną scenerię we Francji. Opublikowane nagranie wygląda niczym zwiastun hollywoodzkiego filmu - nie zabrakło malowniczych plenerów, wzruszających ujęć z ceremonii i efektownego wesela. Fani od razu zwrócili uwagę na olśniewającą suknię panny młodej, która zachwycała koronkowymi zdobieniami i dopasowanym krojem. Jak się okazało, nie była to jedyna stylizacja Halejcio podczas uroczystości.
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Ślub w sekrecie
Przez wiele tygodni internauci zastanawiali się, czy para już stanęła na ślubnym kobiercu. Celebrytka publikowała materiały z przygotowań z opóźnieniem, skutecznie myląc tropy. W międzyczasie pojawiały się doniesienia o zmianie nazwiska w oficjalnych rejestrach, co tylko podsycało plotki o potajemnym ślubie. Teraz wszystko stało się jasne - zakochani są już małżeństwem, a Halejcio to Klaudia Halejcio-Wojciechowska.
Klaudia i Oskar tworzą parę od kilku lat i wspólnie wychowują córkę Nel. Ślub był wydarzeniem, które gwiazda postanowiła zachować dla siebie przynajmniej przez chwilę. Dopiero po czasie zdecydowała się podzielić z fanami filmem z ceremonii, wywołując lawinę gratulacji i komentarzy. Później opublikowała też zdjęcia z kościoła.
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Tak wyglądała ceremonia w kościele
Klaudia 29 czerwca podzieliła się z fanami ujęciami z przepięknej ceremonii kościelnej. Zdjęcia są ciepłe, jasne i przywodzą na myśl... film, a nie prawdziwe życie. A jednak! Aktorka do zdjęć dodała opis, który chwyta za serce:
Miłość nie zaczęła się tego dnia. Tego dnia po prostu obiecaliśmy sobie, że będziemy ją wybierać każdego dnia…
Mąż gwiazdy skomentował:
W życiu można zdobyć wiele. Ale są rzeczy, których nie da się wygrać, można jedynie być za nie wdzięcznym.
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Jak podobała wam się uroczystość? Mamy dopiero czerwiec, ale to może być ślub roku!
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