Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub. Tyle miał kosztować ich lot prywatnym samolotem

Klaudia Halejcio potwierdziła ślub. Nagranie obiegło internet

Po tygodniach spekulacji aktorka zdecydowała się pokazać kadry ze swojego ślubu i wesela. Opublikowany w mediach społecznościowych film przedstawia fragmenty ceremonii, pierwsze chwile po złożeniu przysięgi oraz wesele. Nagranie szybko zdobyło popularność, a pod postem pojawiły się tysiące komentarzy. Obserwatorzy gratulowali nowożeńcom i zwracali uwagę na romantyczną oprawę uroczystości.

Szczęścia, najpiękniejszy film ślubny; To będzie ślub roku 😅 cała Polska czeka na te show 😅😅😅🫵🏻

- czytamy w komentarzach.

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Klaudia Halejcio zmieniła nazwisko

Temat ślubu pojawiał się już wcześniej. Internauci zauważyli bowiem, że w publicznych rejestrach przedsiębiorców aktorka figuruje jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Dla wielu osób był to pierwszy sygnał, że ceremonia mogła odbyć się już jakiś czas temu.

Choć zainteresowani nie komentowali wtedy tych doniesień, dyskusja w sieci tylko nabierała tempa.

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Tajemniczy lot wywołał lawinę komentarzy

Kolejnym elementem, który przyciągnął uwagę fanów, była relacja z podróży prywatnym samolotem. Para pokazała luksusowe wnętrze maszyny oraz przygotowany na pokładzie poczęstunek. Publikacja natychmiast uruchomiła falę domysłów. Wielu obserwatorów było przekonanych, że nie chodzi o zwykły wyjazd, lecz o podróż związaną z ważnym wydarzeniem w życiu zakochanych. Atmosferę podkręcał również opis:

Są podróże, które zmieniają miejsce. I są takie, które zmieniają całe życie. Lecimy.

Internauta przeanalizował szczegóły lotu Halejcio i Wojciechowskiego

Po ujawnieniu nagrania z podróży, jeden z internetowych twórców postanowił sprawdzić trasę przelotu oraz termin wyprawy zakochanej pary. Autor tiktokowego profilu @marcinszwajcaria ustalił, że samolot miał kierować się do Awinionu na południu Francji. Data lotu miała przypadać na końcówkę maja, co pokrywa się z wcześniejszymi spekulacjami dotyczącymi ślubu pary.

Padła konkretna kwota

Autor internetowego materiału oszacował również koszt podróży. Z jego wyliczeń wynika, że przelot trwający około dwóch godzin mógł kosztować około 9 tys. dolarów, czyli blisko 34 tys. zł.

Są to jednak wyłącznie szacunki oparte na analizie dostępnych materiałów. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie odnieśli się publicznie do tych wyliczeń.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski 28 czerwca opublikowali w sieci pierwsze nagranie ze ślubu i wesela. Para oficjalnie rozpoczęła nowy etap życia.

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Klaudia Halejcio pokazała nowy pokój córeczki. Niewiarygodne, jak wygląda to wnętrze