Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub. Tyle miał kosztować ich lot prywatnym samolotem

Klaudia Halejcio potwierdziła ślub. Nagranie obiegło internet
Po tygodniach spekulacji aktorka zdecydowała się pokazać kadry ze swojego ślubu i wesela. Opublikowany w mediach społecznościowych film przedstawia fragmenty ceremonii, pierwsze chwile po złożeniu przysięgi oraz wesele. Nagranie szybko zdobyło popularność, a pod postem pojawiły się tysiące komentarzy. Obserwatorzy gratulowali nowożeńcom i zwracali uwagę na romantyczną oprawę uroczystości.
Szczęścia, najpiękniejszy film ślubny;
To będzie ślub roku 😅 cała Polska czeka na te show 😅😅😅🫵🏻
- czytamy w komentarzach.
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Klaudia Halejcio zmieniła nazwisko
Temat ślubu pojawiał się już wcześniej. Internauci zauważyli bowiem, że w publicznych rejestrach przedsiębiorców aktorka figuruje jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Dla wielu osób był to pierwszy sygnał, że ceremonia mogła odbyć się już jakiś czas temu.
Choć zainteresowani nie komentowali wtedy tych doniesień, dyskusja w sieci tylko nabierała tempa.
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Tajemniczy lot wywołał lawinę komentarzy
Kolejnym elementem, który przyciągnął uwagę fanów, była relacja z podróży prywatnym samolotem. Para pokazała luksusowe wnętrze maszyny oraz przygotowany na pokładzie poczęstunek. Publikacja natychmiast uruchomiła falę domysłów. Wielu obserwatorów było przekonanych, że nie chodzi o zwykły wyjazd, lecz o podróż związaną z ważnym wydarzeniem w życiu zakochanych. Atmosferę podkręcał również opis:
Są podróże, które zmieniają miejsce. I są takie, które zmieniają całe życie. Lecimy.
Internauta przeanalizował szczegóły lotu Halejcio i Wojciechowskiego
Po ujawnieniu nagrania z podróży, jeden z internetowych twórców postanowił sprawdzić trasę przelotu oraz termin wyprawy zakochanej pary. Autor tiktokowego profilu @marcinszwajcaria ustalił, że samolot miał kierować się do Awinionu na południu Francji. Data lotu miała przypadać na końcówkę maja, co pokrywa się z wcześniejszymi spekulacjami dotyczącymi ślubu pary.
Padła konkretna kwota
Autor internetowego materiału oszacował również koszt podróży. Z jego wyliczeń wynika, że przelot trwający około dwóch godzin mógł kosztować około 9 tys. dolarów, czyli blisko 34 tys. zł.
Są to jednak wyłącznie szacunki oparte na analizie dostępnych materiałów. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie odnieśli się publicznie do tych wyliczeń.
Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski 28 czerwca opublikowali w sieci pierwsze nagranie ze ślubu i wesela. Para oficjalnie rozpoczęła nowy etap życia.