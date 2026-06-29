Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub. Tyle miał kosztować ich lot prywatnym samolotem

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Marta Kowalska
2026-06-29 11:00

Przez wiele tygodni fani próbowali odgadnąć, czy Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski są już po ślubie. Teraz para rozwiała wszelkie wątpliwości, publikując nagranie z ceremonii. Równocześnie w sieci pojawiły się wyliczenia dotyczące ich głośnej podróży prywatnym samolotem. Według autora internetowej analizy, koszt lotu mógł sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Klaudia Halejcio potwierdziła ślub. Nagranie obiegło internet

Po tygodniach spekulacji aktorka zdecydowała się pokazać kadry ze swojego ślubu i wesela. Opublikowany w mediach społecznościowych film przedstawia fragmenty ceremonii, pierwsze chwile po złożeniu przysięgi oraz wesele. Nagranie szybko zdobyło popularność, a pod postem pojawiły się tysiące komentarzy. Obserwatorzy gratulowali nowożeńcom i zwracali uwagę na romantyczną oprawę uroczystości.

Szczęścia, najpiękniejszy film ślubny;

To będzie ślub roku 😅 cała Polska czeka na te show 😅😅😅🫵🏻

- czytamy w komentarzach.

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Klaudia Halejcio zmieniła nazwisko

Temat ślubu pojawiał się już wcześniej. Internauci zauważyli bowiem, że w publicznych rejestrach przedsiębiorców aktorka figuruje jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Dla wielu osób był to pierwszy sygnał, że ceremonia mogła odbyć się już jakiś czas temu.

Choć zainteresowani nie komentowali wtedy tych doniesień, dyskusja w sieci tylko nabierała tempa.

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Tajemniczy lot wywołał lawinę komentarzy

Kolejnym elementem, który przyciągnął uwagę fanów, była relacja z podróży prywatnym samolotem. Para pokazała luksusowe wnętrze maszyny oraz przygotowany na pokładzie poczęstunek. Publikacja natychmiast uruchomiła falę domysłów. Wielu obserwatorów było przekonanych, że nie chodzi o zwykły wyjazd, lecz o podróż związaną z ważnym wydarzeniem w życiu zakochanych. Atmosferę podkręcał również opis:

Są podróże, które zmieniają miejsce. I są takie, które zmieniają całe życie. Lecimy.

Internauta przeanalizował szczegóły lotu Halejcio i Wojciechowskiego

Po ujawnieniu nagrania z podróży, jeden z internetowych twórców postanowił sprawdzić trasę przelotu oraz termin wyprawy zakochanej pary. Autor tiktokowego profilu @marcinszwajcaria ustalił, że samolot miał kierować się do Awinionu na południu Francji. Data lotu miała przypadać na końcówkę maja, co pokrywa się z wcześniejszymi spekulacjami dotyczącymi ślubu pary.

Padła konkretna kwota

Autor internetowego materiału oszacował również koszt podróży. Z jego wyliczeń wynika, że przelot trwający około dwóch godzin mógł kosztować około 9 tys. dolarów, czyli blisko 34 tys. zł.

Są to jednak wyłącznie szacunki oparte na analizie dostępnych materiałów. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie odnieśli się publicznie do tych wyliczeń.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski 28 czerwca opublikowali w sieci pierwsze nagranie ze ślubu i wesela. Para oficjalnie rozpoczęła nowy etap życia.

kolaż zdjęć przedstawiający Klaudię Halejcio i Oskara Wojciechowskiego, celebrujących ślub oraz podróż prywatnym odrzutowcem. Widoczni są uśmiechnięci, w drodze na pokład samolotu, w intymnym uścisku, oraz fragment kokpitu samolotu podczas startu. Więcej szczegółów przeczytasz na naszym portalu.
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OSKAR WOJCIECHOWSKI
Klaudia Halejcio