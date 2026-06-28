Klaudia Halejcio pochwaliła się kadrami ze ślubu. Córka i pasierbica skradły show

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-28 21:35

Po sześciu latach związku Klaudia Halejcio oraz Oskar Wojciechowski stanęli na ślubnym kobiercu, przypieczętowując swoją miłość. Panna młoda zachwyciła zjawiskową suknią, jednak to córka Nel oraz pasierbica Hania wzbudziły największy zachwyt wśród zgromadzonych gości, prezentując się w uroczych białych kreacjach.

Ślub Klaudii Halejcio w amerykańskim stylu

Zakończył się czas spekulacji, ponieważ Klaudia Halejcio oraz Oskar Wojciechowski oficjalnie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Związana z show-biznesem para zdecydowała się zorganizować huczną ceremonię, która swoim rozmachem przypominała uroczystości prosto z Hollywood. Znana influencerka nie omieszkała podzielić się swoim szczęściem w internecie, publikując zachwycające nagranie podsumowujące ten ważny dzień, co zostało poprzedzone wieloma intrygującymi zapowiedziami.

Nel i Hania w ważnej roli na ślubie Klaudii Halejcio

Oczywiście wzrok zebranych był utkwiony w kreacji panny młodej, ale to urocze dziewczynki okazały się największą niespodzianką ceremonii. Córka Nel wraz z pasierbicą Hanią otrzymały wyjątkowe zadanie polegające na rozsypywaniu płatków róż ze specjalnych wiklinowych koszyków. Zgodnie z przewidywaniami, ten słodki widok błyskawicznie chwycił za serce wszystkich uczestników wydarzenia. Wzruszenia nie kryła również sama celebrytka, określając w sieci małe pomocniczki mianem „najsłodszych”.

Klaudia Halejcio zadbała o wyjątkowe suknie dla dzieci

Wybranek aktorki wychowuje już Hanię, będącą owocem jego wcześniejszego związku. Celebrytka wielokrotnie udowadniała, że świetnie odnajduje się w obowiązkach macochy, a wspólnie z partnerem doczekała się narodzin Nel. Obie pociechy miały swoje specjalne miejsce podczas uroczystości. Młoda para starannie dopasowała stylizacje dziewczynek do eleganckiego charakteru przyjęcia. Hania i Nel miały na sobie śnieżnobiałe sukienki, co sprawiło, że przypominały malutkie anioły.

radio eska: W takich luksusach mieszka Klaudia Halejcio. Pokazała wnętrza swojej willi za miliony
Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w romantycznym uścisku po ślubie, para całuje się namiętnie przed kamiennym budynkiem kościoła. Halejcio w sukni ślubnej z długimi rękawami, a Wojciechowski w białym garniturze, w tle widać Nel i Hanię z koszyczkami. Więcej o ślubie gwiazdy przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Klaudia Halejcio