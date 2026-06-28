Klaudia Halejcio pochwaliła się kadrami ze ślubu. Córka i pasierbica skradły show

Ślub Klaudii Halejcio w amerykańskim stylu

Zakończył się czas spekulacji, ponieważ Klaudia Halejcio oraz Oskar Wojciechowski oficjalnie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Związana z show-biznesem para zdecydowała się zorganizować huczną ceremonię, która swoim rozmachem przypominała uroczystości prosto z Hollywood. Znana influencerka nie omieszkała podzielić się swoim szczęściem w internecie, publikując zachwycające nagranie podsumowujące ten ważny dzień, co zostało poprzedzone wieloma intrygującymi zapowiedziami.

Nel i Hania w ważnej roli na ślubie Klaudii Halejcio

Oczywiście wzrok zebranych był utkwiony w kreacji panny młodej, ale to urocze dziewczynki okazały się największą niespodzianką ceremonii. Córka Nel wraz z pasierbicą Hanią otrzymały wyjątkowe zadanie polegające na rozsypywaniu płatków róż ze specjalnych wiklinowych koszyków. Zgodnie z przewidywaniami, ten słodki widok błyskawicznie chwycił za serce wszystkich uczestników wydarzenia. Wzruszenia nie kryła również sama celebrytka, określając w sieci małe pomocniczki mianem „najsłodszych”.

Klaudia Halejcio zadbała o wyjątkowe suknie dla dzieci

Wybranek aktorki wychowuje już Hanię, będącą owocem jego wcześniejszego związku. Celebrytka wielokrotnie udowadniała, że świetnie odnajduje się w obowiązkach macochy, a wspólnie z partnerem doczekała się narodzin Nel. Obie pociechy miały swoje specjalne miejsce podczas uroczystości. Młoda para starannie dopasowała stylizacje dziewczynek do eleganckiego charakteru przyjęcia. Hania i Nel miały na sobie śnieżnobiałe sukienki, co sprawiło, że przypominały malutkie anioły.

radio eska: W takich luksusach mieszka Klaudia Halejcio. Pokazała wnętrza swojej willi za miliony