Wzruszające słowa córki na ślubie Halejcio. Pan młody płakał rzewnymi łzami!

Po 6. latach udanego związku Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski usankcjonowali swoją miłość na ślubnym kobiercu. Panna młoda zachwyciła zjawiskową suknią, pan młody obłędnym białym garniturem, a opraca ceremonii wyglądała jak z hollywoodzkiego filmu. Jednak to córeczka zakochanych, Nel wypowiedziała tak poruszające słowa, że tata nie powstrzymał łez!

"Najpiękniej wygląda, kiedy patrzy na ciebie!"

Cześć, tatusiu, pewnie serce dziś ci bije najmocniej na świecie! Chcę, żebyś wiedział, że to nie tylko twój najważniejszy dzień. Czekaliśmy na niego baaardzo długo. Wiem, pewnie teraz patrzysz w stronę drzwi. Za chwilę zobaczysz kobietę swojego życia. Powiem ci coś w sekrecie: mama wygląda obłędnie! Tak pięknej jej jeszcze chyba nigdy nie widzieliśmy. Ale wiesz co? Najpiękniej wygląda, kiedy patrzy na ciebie!

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zdecydowali się na huczną ceremonię zaślubin. Znana influencerka podzieliłą się swoim szczęściem w internecie. Na jej prtofilu na Instagramie możemy podziwiać zachwycające nagranie ze slubu. To właśnie tam słyszymy głos, szczęsliwej i zachwyconej sytuacją małej Nel.

"To był jeden z tych momentów, których nie da się opisać"

Córecka Halejcio i Wojciechwskiego na zdjęciach wygląda jak mała księżniczka, a do tegp ma swój łobuzierski uśmiech. Nic dziwnego, że tata nawet na śłubnym kobiercu musiał ocierać łzy.

Oskar Wojciechowski skomentował słowa córki na swoim profilu na Instagramie. Nadal nie potrafił ukryć wzruszenia.

Tak wzruszającego prezentu nie dostałem chyba nigdy. Słyszałem te słowa jeszcze zanim Klaudia weszła do kościoła. To był jeden z tych momentów, których nie da się opisać.

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