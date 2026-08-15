Polskie gwiazdy po 50. też chętnie zrzucają ciuszki. Nawet minibikini im nie straszne!

Grażyna Szapołowska niczym gwiazda Hollywood wygina się na plaży!

72-letnia Grażyna Szapołowska kilka tygodni temu wypoczywała nad hiszpańskim wybrzeżu. Aktorka chętnie dzieliła się relacją z wypoczynku. Jej zdjęcia z plaży rozpaliły sieć. Co ciekawe, tym razem diwa polskiego kina nie zdecydowała się na sesję w stroju kąpielowym, ale weszła na plażę w cekinowej sukni. W eleganckiej kreacji wyginała się na drewnianej balustradzie prowadzącej na plażę oraz turla się w piasku.

Co roku nad polskie morze wyjeżdżają Beata Ścibakówna (58 l.) z mężem Janem Englertem (83 l.). Aktorka urlop spędzała dość aktywnie, ale znalazła również chwilę na relaks na plaży. Na jednym ze zdjęć wiać ją jak wesoło hasa nad brzegiem morza. Ubrana jedynie w kuse bikini wygląda jak morska boginka!

Beata Ścibakówna ma poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskiej plaży. Nad Bałtykiem plażowała niedawno również Ewa Skibińska (63 l.). Aktorka wiele razy udowadniała, że dla niej wiek to tylko liczba. Chętnie zamieszcza na swoim Instagramie zdjęcia, które odsłaniają nieco więcej ciała. Niezmiennie wywołuje tym zachwyt wśród swoich fanów. Nie inaczej było tym razem, gdy w czarnym stroju szalała na plaży.

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Paulina Smaszcz: Kobieta petarda rozgrzewa w sieci!

Magdalena Cielecka (54 l.) nie należy do gwiazd, które przesadnie eksponują swoje życie prywatne, dlatego każdy wakacyjny kadr wywołuje sporo szumu. Na jednym ze zdjęć pozowała we wzorzystym bikini. "Wygrałaś bikini challenge", "Piękna fotka Pani Magdo" - zachwycali się fani w komentarzach.

Ciała nie ukrywa również 69-letnia Ewa Kasprzyk. Aktorka słynie z dystansu do siebie i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Była jurorka "Tańca z Gwiazdami" łamie stereotypy dotyczące tego, jak "wypada" wyglądać po sześćdziesiątce.

O tytuł naczelnej bikiniary polskiego show-biznesu walczy też Paulina Smaszcz (53 l.). Kilka tygodni temu "kobieta petarda" przeszła ogromną zmianę. Wystarczyło, że przedłużyła włosy, a od razu odjęło jej dwadzieścia lat. Patrząc na jej zdjęcia znad basenu trudno uwierzyć, że w tym roku skończyła 53 lata. Takiej formy można jej pozazdrościć.

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Justyna Steczkowska znalazła przepis na eliksir młodości. Co za figura!

Na wakacyjnych fotografiach w bikini pojawiała się również Monika Olejnik (70 l.). Dziennikarka od lat może pochwalić się bardzo szczupłą, wysportowaną sylwetką, a aktywny tryb życia jest jednym z ważnych elementów jej wizerunku. Olejnik chętnie pokazuje swoje sportowe pasje i efekty treningów, również podczas urlopu.

Izabella Scorupco (56 l.) już wiele lat temu wyjechała z Polski, ale niezmiennie zachwyca urodą i figurą modelki. Aktorka nie stroni od aktywności fizycznej - uprawia boks i lubi biegać brzegiem oceanu. Jak widać, jej patenty świetnie się sprawdzają.

W naszym zestawieniu nie może zabraknąć Justyny Steczkowskiej (54 l.). Gdy w ubiegłym roku pojawiła się na scenie podczas konkursu Eurowizji, widzowie z całego świata przecierali oczy ze zdziwienia! Na jej Instagramie nie brakuje zdjęć w odważnych stylizacjach oraz skąpych strojach. Niedawno wrzuciła nagranie, na którym ubrana w minibikini skakała nad basenem.

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