Justyna Steczkowska kusi w bikini! Co za figura!

Zimowa aura nie odpuszcza. Wiele wskazuje na to, że śnieg i mrozy zagoszczą w Polsce na dłużej. Nic więc dziwnego, że niektórzy już tęsknią za letnim ciepłem. Justyna Steczkowska (53 l.) postanowiła nieco podnieść temperaturę otoczenia i rozgrzać swoich obserwujących. Na Instagramie zamieściła filmik z wakacji w ciepłych krajach.

Piosenkarka ubrana jest jedynie w zielone bikini, które idealnie podkreśla jej zachwycającą figurę! Justyna Steczkowska w sierpniu obchodziła 53. urodziny, ale wydaje się, że czas się dla niej zatrzymał co najmniej dwie dekady temu!

Pani Justyno! Niesamowita figura; Niezależnie jaki pani Strój ubierze to wygląda w nim pani na 100% ładnie; Matko bosko kochano; Ależ pani jest przepiękna - zachwycają się internauci.

Justyna Steczkowska zachwyca wyglądem!

Justyna Steczkowska jest obecna w polskim show-biznesie od ponad trzech dekad. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia wydaje się, praktycznie się przez ten czas nie zmieniła. Artystka nieustannie zachwyca energią oraz wyglądem! Gdy w ubiegłym roku pojawiła się na scenie podczas konkursu Eurowizji, widzowie z całego świata przecierali oczy ze zdziwienia!

Nie jest tajemnicą, że Justyna Steczkowska przykłada ogromną wagę do aktywności fizycznej. Niedawno w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że uwielbia jeść, ale robi to z głową i stara się ograniczać cukier oraz węglowodany. Dodała również, że ważna jest odpowiednia suplementacja.

Suplementacja jest naprawdę bardzo ważna w tych czasach, bo jest tak dużo metali ciężkich we wszystkim. W powietrzu, w jedzeniu, we wszystkim, czego używamy. Trzy kropelki jodu na czczo, wszystkie witaminy. Trzeba robić badania krwi, bo każdy tego potrzebuje czegoś innego [...] - mówiła Steczkowska.

