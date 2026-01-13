Justyna Steczkowska kusi w zielonym bikini! 53-latka rozgrzała fanów do czerwoności!

Zima wreszcie przybyła do Polski, ale nie wszyscy są fanami mrozów. Justyna Steczkowska już tęskni za ciepłem lata. Piosenkarka opublikowała na Instagramie filmik, którym zdecydowanie podniosła temperaturę otoczenia i rozgrzała fanów do czerwoności. 53-letnia gwiazda kusi na nim w zielonym bikini. Zobaczcie sami!

Justyna Steczkowska kusi w bikini! Co za figura!

Zimowa aura nie odpuszcza. Wiele wskazuje na to, że śnieg i mrozy zagoszczą w Polsce na dłużej. Nic więc dziwnego, że niektórzy już tęsknią za letnim ciepłem. Justyna Steczkowska (53 l.) postanowiła nieco podnieść temperaturę otoczenia i rozgrzać swoich obserwujących. Na Instagramie zamieściła filmik z wakacji w ciepłych krajach.

Piosenkarka ubrana jest jedynie w zielone bikini, które idealnie podkreśla jej zachwycającą figurę! Justyna Steczkowska w sierpniu obchodziła 53. urodziny, ale wydaje się, że czas się dla niej zatrzymał co najmniej dwie dekady temu!

Pani Justyno! Niesamowita figura;

Niezależnie jaki pani Strój ubierze to wygląda w nim pani na 100% ładnie;

Matko bosko kochano;

Ależ pani jest przepiękna - zachwycają się internauci.

Justyna Steczkowska zachwyca wyglądem! 

Justyna Steczkowska jest obecna w polskim show-biznesie od ponad trzech dekad. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia wydaje się, praktycznie się przez ten czas nie zmieniła. Artystka nieustannie zachwyca energią oraz wyglądem! Gdy w ubiegłym roku pojawiła się na scenie podczas konkursu Eurowizji, widzowie z całego świata przecierali oczy ze zdziwienia!

Nie jest tajemnicą, że Justyna Steczkowska przykłada ogromną wagę do aktywności fizycznej. Niedawno w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że uwielbia jeść, ale robi to z głową i stara się ograniczać cukier oraz węglowodany. Dodała również, że ważna jest odpowiednia suplementacja.

Suplementacja jest naprawdę bardzo ważna w tych czasach, bo jest tak dużo metali ciężkich we wszystkim. W powietrzu, w jedzeniu, we wszystkim, czego używamy. Trzy kropelki jodu na czczo, wszystkie witaminy. Trzeba robić badania krwi, bo każdy tego potrzebuje czegoś innego [...] - mówiła Steczkowska.

