Narożna zrzuciła ciuszki i wskoczyła w różowe bikini! Niczym seksowna Barbie!

Dawid Narożny: Dwie żony i dwa zespoły o tej samej nazwie

Dawid Narożny (36 l.) w 2010 roku założył razem z pierwszą żoną, Magdaleną Narożną (36 l.), zespół Technology, który dwa lata później zyskał nazwę Piękni i Młodzi. Rok później opublikowali teledysk do piosenki "Niewiara", który szybko stał się hitem. Dziś utwory grupy biją kolejne rekordy popularności.

W 2019 roku Narożni poinformowali o rozwodzie, ale zapewnili, że nie wpłynie to na działalność zespołu. Jednak zaledwie kilka miesięcy później w atmosferze skandalu z zespołu wykluczono Dawida Narożnego. Założyciel Pięknych i Młodych skupił się na rozwoju własnej działalności. Trzy lata po rozstaniu założył własną grupę o nazwie... Piękni i Młodzi!

Projekt tworzy obecnie razem z drugą żoną, Joanną Narożną. Para pobrała się w 2021 roku, a panna młoda zadawała szyku w czarnej sukni ślubnej. Niecały rok wcześniej na świat przyszedł ich syn, Marcel.

Nowy duet Narożnych bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Pokazują się tam również od prywatnej strony. Od pewnego czasu relacjonują m.in. budowę domu. Sporo u nich również postów z wakacji. Dawid i Joanna Narożni są bowiem ogromnymi miłośnikami podróży. W połowie października razem z synem i przyjaciółmi zwiedzali Tajlandię.

Na początku grudnia znowu spakowali walizki i wsiedli do samolotu. Tym razem wybrali zdecydowanie krótszą podróż i udali się do Grecji. Pogoda im dopisuje, a oni chętnie korzystają z lokalnych atrakcji. Bawili się m.in. na imprezie... Barbie. Joanna Narożna pokazała serię zdjęć, na których pozuje w różowym bikini. Joanna korzysta bowiem z ciepłej pogody i zrzuca niepotrzebne warstwy ubrań. Prezentując przy tym swoją imponującą sylwetkę!

Ale się wpasowałam w klimat imprezy Barbie Girl w tym różowym stroju kąpielowym. Przy basenie, obok tańczących na różowo animatorek, wyglądałam dosłownie jak jedna z nich - napisała.

Fani od razu zasypali ją komplementami!

