Smaszcz ma Duńczyka?! Sensacyjne wyznanie w TV. Połączył ich biznes

O Paulinie Smaszcz znów jest głośno. Po latach medialnych burz, internetowych spięć i publicznych przepychanek, ekspertka od komunikacji w końcu uchyliła rąbka tajemnicy o swoim życiu uczuciowym. W porannym programie "DDTVN" opowiedziała o mężczyźnie, z którym, jak twierdzi, łączą ją "międzynarodowe święta". Ale jednocześnie stanowczo podkreśliła, że nie jest to klasyczna relacja.

Paulina Smaszcz opowiada o nowym ukochanym w "DDTVN"

Paulina Smaszcz zaczęła od sensacyjnego wyznania: od dwóch lat spotyka się z pewnym Duńczykiem, lecz… to podobno wcale nie oznacza, że są razem.

Przez dwa lata się z kimś spotykam i mamy takie międzynarodowe święta (...) Miłość definiuje się troszkę inaczej (...) Mamy święta w Danii w Kopenhadze - przyznała na początku w "DDTVN" Paulina Smaszcz.

W dalszej części rozmowy wyjaśniła, jak doszło do ich poznania. Zdradziła, że nie była to żadna romantyczna historia rodem z komedii - połączył ich… biznes.

Ja pracuje robię duże projekty biznesowe, i poznaliśmy się przez biznes. Połączyły nas kobiety, z którymi pracuję od 30 lat, a on ma produkty dla kobiet - wyznała Smaszcz w "DDTVN".

Smaszcz nie ukrywa, że jej podejście do relacji zmieniło się diametralnie po trudnych przeżyciach z przeszłości.

Bardzo ostrożnie podchodzę do relacji, po tym co przeżyłam. Słowo miłość zastąpiłam słowem lojalność - mówiła dalej Paulina w programie.

Ale aby nie było niedomówień, Paulina zdecydowała się na jasne doprecyzowanie, które zaskoczyło nawet prowadzących.

Doprecyzuję, ja od dwóch lat przyglądam się i nie jestem z moim Duńczykiem od dwóch lat - przyznała na koniec Paulina Smaszcz.

W dalszej części rozmowy gwiazda wróciła do tematu afer, które od miesięcy przewijały się w mediach. Jak twierdzi, tamten rozdział jest już zamknięty. Swoimi byłemu mężowi życzy nawet wszystkiego dobrego.

Te dramy już się dawno zakończyły, mamy sprawy, które mamy, a osoby trzecie mają najwięcej do powiedzenia. Media je podsycają (...) Media piszą o mnie źle, a o nich piszą dobrze. Ja im życzę dobrze - wyjawiła Paulina w "DDTVN".

