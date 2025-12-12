Romantyczna kolacja, a tu… SREBRNY gadżet w dłoni Rogacewicza. Kaczorowska w skowronkach!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-12 8:49

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska nie zwalniają tempa! Wokół nich wciąż wrze i dzieje się naprawdę dużo. Zakochani jednak znaleźli moment na romantyczną randkę. Aktor pochwalił się nie tylko zdjęciem z ukochaną, ale też zaskakującym komentarzem, który najwyraźniej skierował do internetowych mącicieli. Oj dzieje się!

Ostatnie tygodnie to dla Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej istny rollercoaster emocji. Najpierw burzliwe pożegnanie z programem "Taniec z Gwiazdami", potem powrót na finał i fala komentarzy, które nie ustają do dziś. Sama Agnieszka udzieliła jednego głośnego wywiadu. Mimo medialnej zawieruchy para nie zatrzymała się ani na chwilę i ruszyła do realizacji nowych projektów.

Zobacz też: Oni naprawdę są wszędzie razem! Kaczorowska i Rogacewicz tym razem jako Janosik i Maryna

Rogacewicz bawi się SREBRNYM GADŻETEM przy Agnieszce! Co za widok

Po opuszczeniu "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka ujawniła, że wraz z Marcinem otrzymali od stacji telewizyjnych kilka propozycji współpracy. Nie zdradzają jeszcze szczegółów, ale podkreślają, że te decyzje wymagają czasu. Tymczasem ruszyli już z nagraniami swojego pierwszego serialu audio, a równocześnie intensywnie kończą przygotowania do spektaklu "7", którego premiera zbliża się wielkimi krokami.

Zobacz też: Kaczorowska uciekła z parkietu "TzG"! Teraz zdradza, co naprawdę wydarzyło się za kulisami show

Mimo napiętego grafiku para potrafi znaleźć chwilę tylko dla siebie. W czwartek Rogacewicz opublikował na w sieci fotkę, którą zrobił przy użyciu odbicia w designerskim wazonie w restauracji. Ogromne emocje wzbudził jego wpis, utrzymany w stylu filozoficznym, a jednocześnie lekko uszczypliwy. Ta złośliwość skierowana ewidentnie była w jego hejterów.

Spektakl "7", działamy! Niektórzy dolewają oliwy do ognia, ja dolewam oliwy do potraw, smakując życie na maksa. Aga... Ty wiesz co - napisał w sieci.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz "przyłapani". Tak bawili się na premierze. Co za miłość!

Zobacz naszą galerię: Romantyczna kolacja, a tu… SREBRNY gadżet w dłoni Rogacewicza. Kaczorowska w skowronkach!

Romantyczna kolacja, a tu… SREBRNY gadżet w dłoni Rogacewicza. Kaczorowska w skowronkach!
18 zdjęć
Sonda
Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ