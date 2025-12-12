Romantyczna kolacja, a tu… SREBRNY gadżet w dłoni Rogacewicza. Kaczorowska w skowronkach!

Ostatnie tygodnie to dla Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej istny rollercoaster emocji. Najpierw burzliwe pożegnanie z programem "Taniec z Gwiazdami", potem powrót na finał i fala komentarzy, które nie ustają do dziś. Sama Agnieszka udzieliła jednego głośnego wywiadu. Mimo medialnej zawieruchy para nie zatrzymała się ani na chwilę i ruszyła do realizacji nowych projektów.

Po opuszczeniu "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka ujawniła, że wraz z Marcinem otrzymali od stacji telewizyjnych kilka propozycji współpracy. Nie zdradzają jeszcze szczegółów, ale podkreślają, że te decyzje wymagają czasu. Tymczasem ruszyli już z nagraniami swojego pierwszego serialu audio, a równocześnie intensywnie kończą przygotowania do spektaklu "7", którego premiera zbliża się wielkimi krokami.

Mimo napiętego grafiku para potrafi znaleźć chwilę tylko dla siebie. W czwartek Rogacewicz opublikował na w sieci fotkę, którą zrobił przy użyciu odbicia w designerskim wazonie w restauracji. Ogromne emocje wzbudził jego wpis, utrzymany w stylu filozoficznym, a jednocześnie lekko uszczypliwy. Ta złośliwość skierowana ewidentnie była w jego hejterów.

Spektakl "7", działamy! Niektórzy dolewają oliwy do ognia, ja dolewam oliwy do potraw, smakując życie na maksa. Aga... Ty wiesz co - napisał w sieci.

