Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz "przyłapani". Tak bawili się na premierze. Co za miłość!

Premiera sztuki "Pani domu jest tylko jedna", w której grają Dominika Gwit czy Michalina Sosna, okazała się wielkim sukcesem. Choć przedstawienie jest wystawiane już od jakiegoś czasu, to wszyscy czekali na galową, warszawską premierę. Pokaz się udał, a na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd.

Wśród wielu znanych twarzy dało się wyłapać parę, o której ostatnio jest bardzo głośno. Mowa o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu, którzy są ze sobą już od miesięcy, ale dopiero teraz pokazują się to tu, to tam razem i bez ukrywania łączącej ich relacji. Zakochani w końcu oboje się rozwiedli - aktor w czerwcu, a jego druga połówka w listopadzie.

Kaczorowska i Rogacewicz razem żyją, pracują i randkują

Zakochani pojawili się na premierze "Pani domu jest tylko jedna" w szampańskich nastrojach i chętnie pozowali do zdjęć. Z ich rozanielonych twarzy nie schodziły uśmiechy, obejmowali się, trzymali za ręce, a Kaczorowska kładła dłonie na partnerze, jakby podkreślając, że ta dwójka należy tylko do siebie.

Agnieszka na czerwonym dywanie pokazała się w bardzo obszernym, czarnym garniturze, który zakrył jej smukłą sylwetkę i zasłonił wszystkie atuty. Ale Kaczorowska miała w arsenale jeszcze uśmiech i blond fale na głowie. To wystarczyło. Tymczasem Rogacewicz wybrał się do teatru w jasnych spodniach, do których dobrał ciemną górę - golf i marynarkę.

Zakochani często chodzą do teatru

Para pozowała do zdjęć na "ściance" przed premierą "Pani domu...", ale fotografowie im nie odpuścili i "przyłapali" ich już wcześniej, a nawet uwiecznili podczas oglądania przedstawienia.

Kaczorowska i Rogacewicz ostatnio wychodzą na czerwony dywan dużo częściej niż przed rozwodem Agnieszki. Kilka dni temu pokazali się na premierze sztuki "Przyjaciele. Le Mensonge", a wcześniej na spektaklu "Genialny pomysł". Wygląda na to, że ich ulubiona randka to randka w teatrze! Być może to sposób na to, by podpatrzeć co nieco przed tym, jak oni sami wystawią swój spektakl aktorsko-taneczny?

