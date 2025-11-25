Maciej Pela po rozwodzie szaleje z córkami. Sanki i bitwa na śnieżki. Nieźle oberwał

Mija dokładnie tydzień od rozwodu, którego najważniejszym punktem było formalne ustalenie opieki nad dziećmi. Jak już informowaliśmy, ustalono opiekę naprzemienną - Agnieszka Kaczorowska będzie zajmować się w Emilką (6 l.) i Gabrysią (4 l.) w tygodnie parzyste, a Maciej Pela w nieparzyste. W lata nieparzyste tancerka będzie mogła cieszyć się dziećmi w czasie wszystkich świąt. W kolejnym roku przejmie je tancerz.

Maciej Pela spędził swój tydzień z córkami

W pierwszym tygodniu po rozwodzie opieka trafiła się Maćkowi. Robił więc wszystko, by dziewczynki nie odczuły napięcie, które panowało w tym czasie w ich rodzinie, która właśnie oficjalnie się rozpadła. Gdy w weekend spadł pierwszy śnieg, ubrał córeczki ciepło i wyruszyli do parku łazienkowskiego, by szaleć na sankach i lepić bałwana. Ale najwięcej radości przyniosło dziewczynkom rzucanie w tatę pigułami. Maciek ciepło ubrał dzieci, ale pamiętał też o kocyku, którym dodatkowo opatulił Gabrysię.

A Kaczorowska się lansuje...

Agnieszka Kaczorowska i jej ukochany, Marcin Rogacewicz (45 l.), też mieli intensywny tydzień. W środę pojawili się na premierze w Teatrze Capitol, a już w piątek lansowali się i przytulali na ściance podczas premiery w kolejnym teatrze - tym razem Garnizonie Sztuki.

