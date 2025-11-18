17 listopada okazał się sądnym dniem dla Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, którzy właśnie wtedy usłyszeli wyrok w sprawie rozwodu. Tancerz i aktorka już nie są małżeństwem! Ich droga do formalnego zakończenia związku była zarazem długa i krótka.

Długa, bo Kaczorowska po rozstaniu zwlekała aż niemal 10 miesięcy ze złożeniem pozwu rozwodowego, a krótka, bo gdy ruszyła prawna machina, wystarczyła jedna rozprawa i 2 tygodnie oczekiwania na wydanie orzeczenia sądu, aby małżonkowie stali się dla siebie obcymi ludźmi.

Teraz łączą ich już tylko dzieci.

Kaczorowska i Pela po rozwodzie. Co z dziećmi?

Agnieszka i Maciej są rodzicami dwóch córek. Emilia przyszła na świat 26 lipca 2019 r., a jej młodsza siostra Gabriela 28 lipca 2021 r. Dziewczynki mają więc teraz 6 i 4 lata. Dla swoich rodziców zawsze były najważniejsze! Pela na jakiś czas zrezygnował z pracy, aby opiekować się dziećmi i zajmować domem, a Kaczorowska, choć dużo pracowała, zawsze bardzo dbała o to, by mieć doskonały kontakt z córkami.

Kiedy para się rozeszła, to kwestia opieki nad dziewczynkami była dla obojga nadrzędna. Ekspartnerzy szybko doszli do porozumienia i ustalili, że będą zajmować się dziećmi naprzemiennie. Aby maluchy jak najmniej odczuły zmianę, pozostały w rodzinnym domu, a ich rodzice wymieniali się opieką. Kiedy Kaczorowska sprawowała pieczę nad córkami, Pela pomieszkiwał u rodziny i odwrotnie.

Opieka nad dziećmi była jedną z najważniejszych spraw do omówienia podczas rozwodu. Już wiadomo, że byli małżonkowie stanęli na wysokości zadania i wszystko ustalili tak, aby było sprawiedliwie i jak najlepiej dla córek.

Bez alimentów!

Z naszych informacji wynika, że Kaczorowska i Pela rozwiedli się bez orzekania o winie. Byli małżonkowie otrzymali prawo do naprzemiennej opieki nad córkami (dokładnie to robili przez ostatni rok). Będą wymieniać się co tydzień. Zasady opieki zostały ustalone bardzo szczegółowo i sprawiedliwie dla każdej ze stron. Kaczorowska otrzymała parzyste tygodnie, Wielkanoc w latach nieparzystych, a ojciec w parzystych, podobnie rozwiązano kwestie Bożego Narodzenia i innych ważnych świąt.

Co ważne, nie zasądzono alimentów. Każdy z rodziców ma pokrywać koszty pobytu dzieci, gdy te są właśnie u niego. Takie podejście do tematu wygląda na wyjątkowo dojrzałe. Wiele par, również tych znanych, nie potrafi postawić dziecka na pierwszym miejscu. Byli partnerzy walczą o alimenty latami (np. Joanna Opozda i Antoni Królikowski czy Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk). Na szczęście Kaczorowskiej i Peli udało się porozumieć bez afer i skandali, dojrzale i z myślą o córkach.

Dziewczynki będą żyły na dwa domy. Ich tata pozostał w rodzinnym domu Gabrysi i Emilki, a mama w tym roku ma wprowadzić się do nowego lokum.

