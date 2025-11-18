Kaczorowska i Pela po rozwodzie, a co z dziećmi? Już wiadomo, jak podzielili się opieką

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-11-18 9:55

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela 17 listopada oficjalnie przestali być małżeństwem. Byli partnerzy sami porozumieli się w najważniejszych kwestiach, jeszcze zanim ich sprawa rozwodowa trafiła na wokandę. Dlategom udało im się rozwieść tak szybko, choć od rozstania minął ponad rok. Wystarczyło jedno spotkanie w sądzie i 2 tygodnie oczekiwania na wydanie wyroku. Teraz tę dwójkę łączą już tylko wspólne dzieci. Jak podzielili się opieką nad córkami?

Super Express Google News

17 listopada okazał się sądnym dniem dla Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, którzy właśnie wtedy usłyszeli wyrok w sprawie rozwodu. Tancerz i aktorka już nie są małżeństwem! Ich droga do formalnego zakończenia związku była zarazem długa i krótka.

Długa, bo Kaczorowska po rozstaniu zwlekała aż niemal 10 miesięcy ze złożeniem pozwu rozwodowego, a krótka, bo gdy ruszyła prawna machina, wystarczyła jedna rozprawa i 2 tygodnie oczekiwania na wydanie orzeczenia sądu, aby małżonkowie stali się dla siebie obcymi ludźmi.

Teraz łączą ich już tylko dzieci.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska w samych dżinsach i bieliźnie. Tak pokazała się fanom! Szybko zarzuciła sweter

Kaczorowska i Pela po rozwodzie. Co z dziećmi?

Agnieszka i Maciej są rodzicami dwóch córek. Emilia przyszła na świat 26 lipca 2019 r., a jej młodsza siostra Gabriela 28 lipca 2021 r. Dziewczynki mają więc teraz 6 i 4 lata. Dla swoich rodziców zawsze były najważniejsze! Pela na jakiś czas zrezygnował z pracy, aby opiekować się dziećmi i zajmować domem, a Kaczorowska, choć dużo pracowała, zawsze bardzo dbała o to, by mieć doskonały kontakt z córkami. 

Kiedy para się rozeszła, to kwestia opieki nad dziewczynkami była dla obojga nadrzędna. Ekspartnerzy szybko doszli do porozumienia i ustalili, że będą zajmować się dziećmi naprzemiennie. Aby maluchy jak najmniej odczuły zmianę, pozostały w rodzinnym domu, a ich rodzice wymieniali się opieką. Kiedy Kaczorowska sprawowała pieczę nad córkami, Pela pomieszkiwał u rodziny i odwrotnie. 

Zobacz także: Pela wygrał z Kaczorowską! Tego chyba nikt się nie spodziewał

Opieka nad dziećmi była jedną z najważniejszych spraw do omówienia podczas rozwodu. Już wiadomo, że byli małżonkowie stanęli na wysokości zadania i wszystko ustalili tak, aby było sprawiedliwie i jak najlepiej dla córek.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wreszcie po rozwodzie! Zajęło im to ponad rok, ale już nie są małżeństwem

Bez alimentów!

Z naszych informacji wynika, że Kaczorowska i Pela rozwiedli się bez orzekania o winie. Byli małżonkowie otrzymali prawo do naprzemiennej opieki nad córkami (dokładnie to robili przez ostatni rok). Będą wymieniać się co tydzień. Zasady opieki zostały ustalone bardzo szczegółowo i sprawiedliwie dla każdej ze stron. Kaczorowska otrzymała parzyste tygodnie, Wielkanoc w latach nieparzystych, a ojciec w parzystych, podobnie rozwiązano kwestie Bożego Narodzenia i innych ważnych świąt. 

Co ważne, nie zasądzono alimentów. Każdy z rodziców ma pokrywać koszty pobytu dzieci, gdy te są właśnie u niego. Takie podejście do tematu wygląda na wyjątkowo dojrzałe. Wiele par, również tych znanych, nie potrafi postawić dziecka na pierwszym miejscu. Byli partnerzy walczą o alimenty latami (np. Joanna Opozda i Antoni Królikowski czy Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk). Na szczęście Kaczorowskiej i Peli udało się porozumieć bez afer i skandali, dojrzale i z myślą o córkach.

Dziewczynki będą żyły na dwa domy. Ich tata pozostał w rodzinnym domu Gabrysi i Emilki, a mama w tym roku ma wprowadzić się do nowego lokum.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska siedzi i pachnie, a Rogacewicz wynosi śmieci i je kanapkę poza autem... Fajna para?

Zobacz więcej zdjęć. Nie tylko Kaczorowska i Pela! Tego samego dnia rozwodziły się jeszcze 2 inne znane pary

Cyberbezpieczeństwo seniorów
Rozwody gwiazd
73 zdjęcia
Quiz. Pamiętasz te pary celebrytów z „Tańca z Gwiazdami”? O nich mówiła cała Polska! Sprawdź się!
Pytanie 1 z 10
Kinga Rusin
Psychonawigacje
Love bombing | PSYCHONAWIGACJE
Psychonawigacje
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROZWÓD
MACIEJ PELA
ROZWODY GWIAZD
AGNIESZKA KACZOROWSKA