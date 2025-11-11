Agnieszka Kaczorowska w samych dżinsach i bieliźnie. Tak pokazała się fanom! Szybko zarzuciła sweter

Mieli dosyć życia na świeczniku. Kaczorowska i Rogacewicz uciekli, ale szybko wrócili

O Agnieszce Kaczorowskiej znów jest głośno! Aktorka tak dobrze znana wszystkim fanom "Klanu" dopiero co występowała w "Tańcu z Gwiazdami". Tam nie udało jej się odnieść sukcesu, choć towarzyszył jej ukochany Marcin Rogacewicz. Para numer 7 odpadła i zapowiedziała, że tańczyć będzie w swoich czterech ścianach, w spokoju i bez hejtu. Wydawało się, że na jakiś czas partnerzy wycofają się z show-biznesu.

Ale już tydzień później zakochani stwierdzili, że jednak pokażą się wielbicielom w intymnym spektaklu, którego tytuł pochodzi od numeru przyznanego im w "TzG" - "7". Kaczorowska, która właśnie się rozwodzi, i Rogacewicz znów zatańczą nie tylko dla siebie, ale i dla pieniędzy.

Słuchajcie, tak się wydarzyło, że potańczyłem trochę, potańczyłem, ale chcę tańczyć dalej, kocham taniec. Taniec mnie otworzył, odblokował, uruchomił też wiele takich nowych zakamarków. Odblokował też parę moich marzeń i teraz właśnie będziemy realizować marzenie, które w zasadzie pojawiło się w naszych głowach i sercach już na przełomie lutego i marca - tłumaczył Rogacewicz.

Kaczorowska w dżinsach i bieliźnie

Teraz Kaczorowska oraz życiowy partner promują spektakl i są bardzo aktywni w sieci. Jednak zawodowo zajmuje ich nie tylko "7". Aktorka wciąż współpracuje z różnymi markami i na swoim instagramowym profilu publikuje nagrania reklamowe. Ostatnio zaprezentowała się fanom w samym spodniach i staniku. Wszystko po to, by za chwilę wciągnąć na siebie reklamowany sweter. A później kolejny. I jeszcze jeden.

Widzowie przyjęli nagranie... różnie. Jedni komplementowali urodziwą gwiazdę, inni zwrócili uwagę na wysokie ceny produktów (wg oficjalnej strony marki - 329-799 zł), a jeszcze innym nie spodobała się forma wybrana do zaprezentowania odzieży.

"Bardzo wysokie ceny tych swetrów - 500-600 zł, szok", "Ubrania z drugiej reki. Bo to tak wygląda", "Ładnemu we wszystkim ładnie", "No wiesz co kochana, Ameryki nie odkryłaś z tymi swetrami, bo na Tobie to wszystko wygląda super, pięknie!", "Jesteś przepiękna!" - czytamy.

Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda mówi wprost!