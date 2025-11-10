Kaczorowska i Rogacewicz nie przyjdą na finał "TzG"? Juror komentuje!

"Taniec z Gwiazdami" zbliża się do wielkiego finału, a emocje sięgają zenitu. Program od lat przyciąga miliony widzów przed telewizory, a każda edycja budzi ogromne zainteresowanie. Nie inaczej jest i tym razem. Na parkiecie zostało już tylko kilka par, a rywalizacja jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek. Jednak zamiast emocji tanecznych, sieć zalała fala spekulacji dotyczących jednej z najbardziej rozpoznawalnych par - Agnieszki Kaczorowskiej oraz Marcina Rogacewicza. Według niepotwierdzonych informacji, tancerka i aktor nie pojawią się w finałowym odcinku. Plotki wywołały niemałe zamieszanie wśród fanów. Wielu z nich zaczęło pytać w mediach społecznościowych, cym to jest spowodowane. Nie brakowało teorii - od problemów zdrowotnych po domniemane konflikty na planie.

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pojawią się w finale?

Na medialne doniesienia postanowił zareagować jeden z jurorów programu, Tomasz Wygoda. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że nie posiada żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie, jednak ma nadzieję, że cała sytuacja to jedynie plotki.

Ja nie mam takich informacji i mam nadzieję, że im się nic nie stało zdrowotnie lub że nie ma tam jakiejś katastrofy życiowej, która mogłaby taką nieobecność usprawiedliwić - powiedział "Super Expressowi" juror. - Więc jeśli nie ma takich zapowiedzi, to nie będę się na ten temat wypowiadać, bo ona była tutaj z Marcinem. Tańczyli bardzo długo i bardzo ładnie, pięknie. Mają swoich wielbicieli. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy będą do końca - wiernie, uczciwie i sprawiedliwie - dodał na zakończenie.

Słowa Wygody mogą, ale nie muszą uspokoić internautów. W sieci cały czas pojawiają się pytania i spekulacje na temat udziału Kaczorowskiej i Rogacewicza w finale.

Agnieszka Kaczorowska, znana z perfekcjonizmu i zaangażowania, jak dotąd nie odniosła się do plotek. Podobnie milczy jej taneczny partner, aktor Marcin Rogacewicz. To tylko podsyca emocje i sprawia, że każda nowa informacja jest natychmiast podchwytywana przez media i fanów. Niektórzy sugerują, że cała sytuacja może być elementem strategii promocyjnej przed finałem. "Taniec z Gwiazdami" od lat słynie z tego, że potrafi zaskakiwać widzów i budować napięcie aż do ostatniego momentu. Czy i tym razem chodzi o zwiększenie zainteresowania show?

