Kaczorowska i Rogacewicz nie przyjdą na finał "TzG"? Juror komentuje!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-10 8:23

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie kryją emocji! W sieci zawrzało po tym, jak zaczęły krążyć plotki, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mogą nie pojawić się w wielkim finale programu. Czy to koniec jednej z najbardziej lubianych par tej edycji? Na pytania fanów postanowił odpowiedzieć juror show - Tomasz Wygoda. W rozmowie z "Super Expressem" ujawnił, co wie na temat rzekomego zniknięcia duetu z finału.

"Taniec z Gwiazdami" zbliża się do wielkiego finału, a emocje sięgają zenitu. Program od lat przyciąga miliony widzów przed telewizory, a każda edycja budzi ogromne zainteresowanie. Nie inaczej jest i tym razem. Na parkiecie zostało już tylko kilka par, a rywalizacja jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek. Jednak zamiast emocji tanecznych, sieć zalała fala spekulacji dotyczących jednej z najbardziej rozpoznawalnych par - Agnieszki Kaczorowskiej oraz Marcina Rogacewicza. Według niepotwierdzonych informacji, tancerka i aktor nie pojawią się w finałowym odcinku. Plotki wywołały niemałe zamieszanie wśród fanów. Wielu z nich zaczęło pytać w mediach społecznościowych, cym to jest spowodowane. Nie brakowało teorii - od problemów zdrowotnych po domniemane konflikty na planie.

Zobacz też: Internauci w szoku po "TzG". Takiej decyzji nikt się nie spodziewał

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pojawią się w finale?

Na medialne doniesienia postanowił zareagować jeden z jurorów programu, Tomasz Wygoda. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że nie posiada żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie, jednak ma nadzieję, że cała sytuacja to jedynie plotki.  

Ja nie mam takich informacji i mam nadzieję, że im się nic nie stało zdrowotnie lub że nie ma tam jakiejś katastrofy życiowej, która mogłaby taką nieobecność usprawiedliwić - powiedział "Super Expressowi" juror. - Więc jeśli nie ma takich zapowiedzi, to nie będę się na ten temat wypowiadać, bo ona była tutaj z Marcinem. Tańczyli bardzo długo i bardzo ładnie, pięknie. Mają swoich wielbicieli. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy będą do końca - wiernie, uczciwie i sprawiedliwie - dodał na zakończenie.

Słowa Wygody mogą, ale nie muszą uspokoić internautów. W sieci cały czas pojawiają się pytania i spekulacje na temat udziału Kaczorowskiej i Rogacewicza w finale.

Agnieszka Kaczorowska, znana z perfekcjonizmu i zaangażowania, jak dotąd nie odniosła się do plotek. Podobnie milczy jej taneczny partner, aktor Marcin Rogacewicz. To tylko podsyca emocje i sprawia, że każda nowa informacja jest natychmiast podchwytywana przez media i fanów. Niektórzy sugerują, że cała sytuacja może być elementem strategii promocyjnej przed finałem. "Taniec z Gwiazdami" od lat słynie z tego, że potrafi zaskakiwać widzów i budować napięcie aż do ostatniego momentu. Czy i tym razem chodzi o zwiększenie zainteresowania show?

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Katarzyna Zillmann o relacji z Janją Lesar. Teraz już wszystko jasne

Zobacz naszą galerię: Kaczorowska i Rogacewicz nie przyjdą na finał "TzG"? Juror komentuje!

Tomasz Wygoda, Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz
36 zdjęć
Sonda
"Taniec z Gwiazdami": Kto powinien wygrać 17. edycję?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Tomasz Wygoda
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ